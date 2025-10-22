COI recomienda no realizar eventos deportivos internacionales en Indonesia por veto a israelíes

El Comité Olímpico Internacional dijo el miércoles que recomendará que no se celebren eventos deportivos internacionales en Indonesia después de que el país prohibiera la participación de israelíes en el campeonato mundial de gimnasia en Yakarta.

El COI también anunció que cesará cualquier discusión con Indonesia sobre la posibilidad de albergar futuros Juegos Olímpicos.

Un funcionario del gobierno indonesio declaró a principios de este mes que se negarían las visas a los atletas israelíes para participar en el campeonato, que comenzó el 19 de octubre. El equipo de Israel incluía a Artem Dolgopyat, medallista olímpico de oro en los Juegos de Tokio 2020 y campeón mundial defensor, en el ejercicio de suelo masculino.

“Estas acciones privan a los atletas de su derecho a competir pacíficamente e impiden que el movimiento olímpico muestre el poder del deporte”, señaló la junta ejecutiva del COI.

Indonesia es la nación de mayoría musulmana más poblada del mundo y ha sido durante mucho tiempo un firme defensor de los palestinos. La participación de los gimnastas israelíes había generado una intensa oposición dentro del país.

La junta ejecutiva del COI se reunió de forma remota esta semana para discutir la situación en Indonesia y también el "problema global recurrente respecto al acceso de los atletas a competiciones internacionales".

El COI declaró que "todos los atletas, equipos y oficiales deportivos elegibles deben poder participar en competiciones y eventos deportivos internacionales sin ninguna forma de discriminación por parte del país anfitrión". Añadió que los principios fundamentales que rigen el movimiento olímpico incluyen "la no discriminación, la autonomía y la neutralidad política".

Indicó que cesaría el diálogo con Indonesia sobre la organización de los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos de la Juventud, eventos y conferencias olímpicas hasta que el gobierno diera "garantías adecuadas" de que todos los participantes tendrían acceso al país independientemente de su nacionalidad.

Además, recomendó que las federaciones internacionales no organicen torneos, eventos o reuniones en Indonesia hasta que se otorguen esas garantías.

El comité olímpico indonesio ha sido invitado a la sede del COI en Lausana, Suiza, para discutir el asunto.

