Crosby, estrella de Raiders, opina que competitividad de Mahomes de los Chiefs es clave de su éxito

Maxx Crosby se encontró con deportistas estelares durante el verano, desde el gran exjugador de la NBA Kevin Garnett hasta el otrora receptor abierto de la NFL Steve Smith Sr. Y la conexión instantánea que compartieron hizo que el astro de los Raiders pensara en otra figura con la que se topa un par de veces al año.

Es el mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes.

La razón era simple: "Es el máximo competidor", dijo Crosby.

"He tenido el honor de conocer a algunos de los mejores jugadores, las mejores personas, los mejores tipos de todos los ámbitos de la vida", explicó Crosby. "Y puedo decir esto: cuando conoces a alguien más que es el competidor máximo, y eso es lo que es él, ni siquiera tengo que decir nada. Simplemente, uno entra en sintonía inmediata".

Crosby y Mahomes no son exactamente los mejores amigos, pero hay una buena dosis de respeto entre dos de los rivales más feroces de la División Oeste de la Conferencia Americana. Crosby ha capturado a Mahomes seis veces en 12 partidos durante su carrera.

Sin embargo, los Chiefs han ganado ocho de los últimos nueve duelos.

Mahomes tiene un récord de 12-2 contra los Raiders en general, lanzando 33 pases de touchdown, frente a sólo cinco intercepciones.

"Así que tengo el máximo respeto por Pat. Lo he dicho un millón de veces", expresó Crosby. "Me veo a mí mismo como el competidor definitivo. Me veo a mí mismo como el mejor del mundo. Sé que él piensa que es el mejor del mundo. Y lo he dicho yo mismo. Así que él saca lo mejor de mí. Sé que yo saco lo mejor de él. Así que definitivamente espero con ansias esas batallas".

Mahomes no está exactamente seguro del origen de su naturaleza competitiva, aunque su padre es un buen punto de partida. Pat Mahomes Sr. logró mantenerse durante 11 años en las Grandes Ligas, y su hijo pasó muchos de esos años en el vestuario.

Es lo que impulsa a Mahomes durante todo el receso previo a una campaña, cuando su entrenador personal, Bobby Stroupe, lo somete a otra sesión brutal. Es lo que lo empuja en las prácticas, las que son sofocantes en el campo de entrenamiento y las gélidas al final de la temporada.

Y es lo que le permite superar el dolor de golpes y caídas en el día del partido, cuando otros mariscales de campo podrían rendirse.

Es lo que ha permitido a Mahomes reunir continuamente a su equipo, llevándolo a cinco Super Bowls y tres campeonatos.

"Sí, esa pasión por ganar está al más alto nivel de probablemente cualquier jugador en la NFL", dijo el coordinador ofensivo de los Chiefs, Matt Nagy. "Está construido de manera diferente en ese sentido, y creo que cuando tienes eso, se transmite a estos jugadores en el equipo —ofensiva, defensa, equipos especiales— y a nosotros como entrenadores. Quieres asegurarte de que estás haciendo todo lo posible".

Muchos partidos en la NFL se deciden en el último momento, dijo Nagy, y la pura voluntad de ganar a veces marca la diferencia.

"Cuando lo tienes de tu lado, sabes que te va a dar una gran oportunidad", comentó. "Cuando perdimos ese Super Bowl (en febrero), al día siguiente él ya estaba listo para seguir, y simplemente sabemos que es un estándar elevado que todos tenemos".

Mahomes admite sin problemas que la derrota 40-22 ante los Eagles en Nueva Orleans fue una de las peores actuaciones de su carrera, y que la defensa de Filadelfia tuvo mucho que ver con eso. Vio interceptados dos envíos y fue capturado seis veces.

Aun así, los números que Mahomes —quien cumplirá 30 años el próximo mes— ha acumulado en sus primeras ocho temporadas son asombrosos.

Su índice de pasador, de 102,1 es sólo superado por Aaron Rodgers, mientras que el promedio de Mahomes de 288,9 yardas aéreas por encuentro es el mejor de cualquiera que haya jugado en la posición de mariscal de campo. Pero quizás lo más importante, Mahomes ha llevado a los Chiefs a siete de sus nueve títulos consecutivos de la División Oeste, y alcanzó la final de conferencia en cada una de esas siete temporadas.

"Creo que siempre tienes que mejorar", dijo Mahomes. "Eso es algo que la gente pierde de vista cuando tienes éxito. Obviamente no ganamos ese último partido, pero tuvimos mucho éxito el año pasado. Y creo que a veces la gente quiere quedarse estancada, y quiere salir y simplemente hacerlo de nuevo. Pero ves el resto de la División Oeste, el resto de la Americana y la NFL, y todos están mejorando. Así que tenemos que mejorar".

Habló alguien cuyo fuego competitivo arde más que nunca.

"Tenemos que mantener la urgencia en la práctica, compitiendo, esforzándonos", dijo Mahomes. "Quieres ser competitivo, pero quieres que seamos mejores juntos. Eso es algo que siempre hemos hecho, pero queremos intentar llevarlo a un nuevo nivel este año".

___

AP NFL: https://apnews.com/hub/NFL