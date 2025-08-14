NBA aprueba la venta de Celtics al magnate Bill Chisholm por un récord de 6.100 millones

La NBA aprobó el miércoles por unanimidad la venta de los Celtics de Boston a un grupo liderado por el magnate de capital privado Bill Chisholm, un acuerdo que valora la franquicia en más de 6.100 millones de dólares y que es el mayor de la historia para un equipo profesional estadounidense.

La liga confió en que la transacción se cierre en breve. Cuando esto ocurra, Chisholm tomará posesión de al menos el 51% del equipo, con control total para 2028 a un precio que podría llevar el valor total a 7.300 millones de dólares.

El récord anterior para una franquicia deportiva en Estados Unidos fue de 6.050 millones de dólares pagados por los Commanders de Washington de la NFL en 2023. El precio récord para un equipo de la NBA era de 4.000 millones de dólares que el propietario de una firma hipotecaria, Mat Ishbia, desembolsó por los Suns de Phoenix en 2023.

Originario del estado de Massachusetts y graduado de Dartmouth College y de la Escuela de Negocios Wharton de Penn, Chisholm es el socio gerente del Symphony Technology Group, con sede en California. El nuevo grupo propietario también incluye a los empresarios de Boston Rob Hale --actual accionista de los Celtics-- y Bruce Beal Jr.

Wyc Grousbeck lideró el grupo propietario que compró el equipo en 2002 por 360 millones de dólares y supervisó la conquista de los campeonatos de la NBA en 2008 y 2024. Los 18 títulos de la NBA de la franquicia son un récord.

Chisholm superó al menos a otros dos grupos, uno liderado por el anterior socio minoritario de los Celtics, Steve Pagliuca. Pagliuca ha anunciado desde entonces planes para comprar el equipo de la WNBA Sun de Connecticut por 325 millones de dólares y trasladarlo a Boston, pero la liga femenina ha mostrado reticencia ante el acuerdo.

