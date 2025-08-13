El sencillo de Daylen Lile en la novena da la victoria a los Nacionales 8-7 sobre los Reales

El sencillo de Daylen Lile con dos outs en la novena entrada impulsó a los Nacionales de Washington a superar 8-7 a los Reales de Kansas City el miércoles.

Después de que los Reales empataron el juego en la octava, Luis García Jr. bateó un doble y luego anotó con el sencillo de Lile al jardín derecho para tomar la delantera.

El dominicano José A. Ferrer (4-3) logró cuatro outs para llevarse la victoria. Carlos Estévez (4-5), también dominicano, sufrió la derrota tras permitir una carrera con dos hits y una base por bolas en la novena.

Los Nacionales tomaron una ventaja de cinco carreras en la primera entrada, destacada por el grand slam de Nathaniel Lowe.

El abridor de los Reales, Seth Lugo, cedió siete carreras en seis hits a lo largo de cuatro entradas. Las cinco carreras en la primera fueron su mayor cantidad desde una entrada en las que aceptó ocho ante los Dodgers el 7 de agosto de 2023.

CJ Abrams conectó su 16to cuadrangular al iniciar la cuarta entrada para una ventaja de 7-3 de los Nacionales.

Los Reales recortaron la diferencia con dos carreras en la primera y una en la segunda antes de que el vuelacercas de tres carreras de Vinnie Pasquantino redujera la ventaja de los Nacionales a 7-6. Bobby Witt Jr. conectó un elevado de sacrificio en la octava entrada para empatar la pizarra.

Pasquantino tiene tres jonrones y 11 carreras impulsadas en sus últimos cuatro juegos.

El abridor de los Nacionales Jake Irvin permitió seis carreras en siete hits y cuatro bases por bolas en cuatro entradas.

Los bateadores de Kansas City no lograron imparables en siete oportunidades con corredores en posición de anotar contra cinco relevistas de Washington.

El tercero de los cuatro relevistas de los Reales, el venezolano Luinder Ávila, hizo su debut en las Grandes Ligas lanzando una octava entrada sin imparables.

Por los Reales, los venezolanos , Maikel García de 4-1 y Salvador Pérez de 5-0.