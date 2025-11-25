Cooper Flagg lucha contra la adversidad en su temporada de novato con los Mavericks

Cooper Flagg dejó la universidad después de un año. Sin embargo, su educación continúa.

La primera selección del draft de este año ha sido parte de más derrotas con los Mavericks de Dallas esta temporada de las que experimentó en sus últimos cuatro años de baloncesto. Duke perdió cuatro veces la temporada pasada, la Academia Montverde de Florida perdió un total de tres juegos en 2022-23 y 2023-24, y la Regional Nokomis de Maine perdió uno en 2021-22.

Competir por título era algo habitual para Flagg. Duke llegó al Final Four en su única temporada. En su último año, Montverde fue considerado el mejor equipo de secundaria. Nokomis ganó un título estatal con Flagg liderando el camino.

Los Mavericks están en penúltimo lugar en la Conferencia Oeste en este momento con un récord de 5-14. Tras la derrota del lunes en Miami se le preguntó cómo está manejando todo emocionalmente.

"Solo estoy tratando de mantener a mi gente cerca de mí, mi familia, obviamente", expresó Flagg. “Pero creo que la otra parte, simplemente siendo optimista, es una temporada larga. Hemos tenido muchos muchachos que han dado un paso adelante, lidiado con muchas lesiones. Y ha habido muchas cosas positivas que hemos podido sacar de algunos de estos juegos también”.

Flagg está promediando 15,9 puntos por juego, la segunda mayor cantidad entre los novatos; su ex compañero de equipo en Duke, Kon Knueppel, está promediando 19,4 para Charlotte. Ha jugado más minutos que cualquier otro en la clase de novatos hasta el martes, y dejó una buena impresión en el Heat por su tenacidad e insistencia para pedir el balón en los minutos finales con el resultado aún sin decidir.

"No le tiene miedo al momento", afirmó el pívot de Miami, Bam Adebayo. “Muchos muchachos se moverían a la esquina cuando quedan dos minutos en un juego cerrado... él iba a buscar el balón. Está madurando más rápido de lo que la gente piensa. Al final de la temporada, siento que va a ser difícil de defender”.

Adebayo ha visto el potencial antes. Estuvo en el equipo olímpico de 2024, en donde vio a Flagg —entonces un joven de 17 años que fue parte de un selecto grupo que llevar a Las Vegas para practicar con y enfrentar a la selección que se dirigía a París— dominar un partido de práctica contra el equipo que ganaría la medalla de oro en Francia.

"Creo que probablemente más que nada, siempre me ha impresionado su espíritu competitivo, pero también lo maduro que es para su edad", comentó el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. "Ni siquiera tiene 19 años todavía. ¿Es correcto? Quiero decir, eso es una locura".

Flagg atinó el 37% de sus tiros en sus primeros seis juegos de la temporada; ahora está acertando el 45%. Ha alcanzado cifras de dos dígitos en anotación en todos menos un encuentro hasta ahora. Y ha tenido cierto éxito estadístico con un equipo que está sin Kyrie Irving (recuperación de ACL) y Anthony Davis (distensión en la pantorrilla), además de lidiar con las consecuencias tras el despido de Nico Harrison, el gerente general que intercambió a Luka Doncic.

Y aunque las derrotas no son divertidas, el entrenador Jason Kidd ve un lado positivo.

"Creo que para él y para el equipo, pasar por este momento difícil de perder juegos cerrados solo nos va a hacer mejores a medida que avancemos", manifestó Kidd. "Especialmente para Cooper, porque está viendo muchos juegos cerrados diferentes y cómo manejar diferentes situaciones. Así que esto es bueno".

En otras palabras, Flagg está aprendiendo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes