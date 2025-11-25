Luis Enrique confía que Dembélé regresará con el PSG esta semana

Ousmane Dembélé entrenó con sus compañeros del PSG el martes y podría regresar de una lesión para el partido de la Liga de Campeones contra el Tottenham esta semana.

El ganador del Balón de Oro no ha jugado desde que salió lesionado a mitad del primer tiempo en la derrota del PSG por 2-1 en casa ante el Bayern Múnich el cuatro de noviembre.

El entrenador del PSG, Luis Enrique, dijo en la víspera del partido contra los Spurs en el Parc des Princes que Dembélé sería incluido en el equipo "si no hay problema".

Dembélé se lesionó el gemelo izquierdo poco después de que regresó de una lesión en el tendón de la corva derecha que sufrió mientras jugaba para Francia en septiembre.

Luis Enrique afirmó que tomará todas las precauciones con Dembélé.

"Cada vez que un jugador lesionado regresa, es difícil saber cómo manejarlo", expresó. "Si hablamos de Ousmane, por supuesto que estaré más atento de lo habitual. Nos encantaría tener a Ousmane de vuelta, pero tenemos que ser cuidadosos."

El PSG venció al Tottenham en penales cuando se enfrentaron en agosto en la Supercopa de la UEFA, asegurando el quinto trofeo del club francés en 2025.

El PSG ganó la Liga de Campeones la temporada pasada y actualmente se encuentra en el quinto lugar en la fase de liga después de cuatro partidos, a tres puntos del líder Bayern Múnich.

