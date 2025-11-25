Zion Williamson anota 29 y Pelicans rompen racha de nueve derrotas con triunfo 143-130 ante Bulls

Zion Williamson igualó su mejor marca de la temporada con 29 puntos y los Pelicans de Nueva Orleans derrotaron 143-130 a los Bulls de Chicago el lunes por la noche, poniendo fin a una racha de nueve derrotas consecutivas y logrando su primera victoria bajo el mando del entrenador interino James Borrego.

Saddiq Bey anotó 20 unidades y consiguió 14 rebotes, destacándose con un par de triples tardíos que ayudaron a Nueva Orleans a mantener una ventaja que era de 18 tantos con 5:15 por jugar, pero que se redujo a un solo dígito en los últimos dos minutos.

Los aficionados se pusieron de pie para aplaudir mientras los Pelicans comenzaban a agotar el reloj para su primera victoria desde el 5 de noviembre en Dallas, diez días antes del despido del entrenador Willie Green, cuando Nueva Orleans tenía un récord de 2-10.

Borrego necesitó seis juegos para conseguir su primera victoria, y llegó con un esfuerzo equilibrado y de alta puntuación.

Los Pelicans (3-15) tuvieron ocho jugadores con diez o más puntos. Trey Murphy anotó 20, José Alvarado 16, Yves Missi consiguió 14 puntos y 14 rebotes, Bryce McGowens anotó 11 y Micah Peavy tuvo diez.

Ayo Dosunmu anotó 28 unidades y Coby White añadió 24 para Chicago, que logró 20 de 50 en triples. Josh Giddey sumó 21 tantos y Jalen Smith 13 para los Bulls, mientras que Tre Jones tuvo diez puntos y 11 asistencias desde el banquillo.

Los Pelicans lideraron por hasta 22 puntos en el segundo cuarto cuando Murphy puso el juego 55-33 al convertir una jugada de tres puntos con una bandeja invertida mientras recibió una falta de Smith.

Después de que los Bulls recortaran la diferencia en los minutos finales del segundo cuarto, Williamson encestó una bandeja en penetración y añadió un tiro de dedos en los segundos finales del período para poner a los Pelicans arriba 74-58 al medio tiempo.

