Tyler Herro anota 24 puntos en su debut de temporada y Heat supera 106-102 a Mavericks

AP Noticias
Lunes, 24 de noviembre de 2025 22:41 EST
MAVERICKS-HEAT (AP)

Tyler Herro anotó 24 puntos en su debut de temporada tras recuperarse de una cirugía de tobillo, Kel’el Ware sumó 20 y 18 rebotes, y el Heat de Miami resistió un embate de los Mavericks de Dallas para ganar 106-102 el lunes por la noche.

Bam Adebayo consiguió 17 unidades para Miami, que fue contenido a casi 20 puntos por debajo de su promedio de la temporada, pero mejoró a 8-1 en casa.

P.J. Washington anotó 27 tantos para Dallas, que obtuvo 15 de Max Christie, 13 de Klay Thompson y 12 cada uno de Cooper Flagg y Brandon Williams.

Dallas iba perdiendo por 13 antes de poner el juego interesante al final.

Flagg encestó un par de tiros libres con 1:04 por jugar, empatando el juego a 102-102. Los Mavs lograron una parada en su siguiente posesión, pero Adebayo robó el pase de entrada y Herro anotó con 41,2 segundos restantes para poner a Miami de nuevo en ventaja.

Miami — jugando su tercer partido en cuatro noches — estuvo sin su máximo anotador Norman Powell (ingle), Andrew Wiggins (cadera) y Nikola Jovic (cadera).

El pívot de los Mavericks, Anthony Davis, se perdió su decimocuarto juego consecutivo por una distensión en la pantorrilla izquierda, aunque había sido actualizado a dudoso más temprano el lunes, indicando que había una pequeña posibilidad de que jugara. Dallas no juega de nuevo hasta el viernes — contra el antiguo equipo de Davis, los Lakers de Los Ángeles.

“Creo que sigue mejorando. Está trabajando para volver. Anticipamos que estará en la práctica esta semana. Creo que cualquier momento con una distensión en la pantorrilla hay que ser cauteloso. Pero ha trabajado extremadamente duro y el siguiente paso es la práctica el miércoles, así que veremos qué sucede”, dijo el entrenador de los Mavericks, Jason Kidd.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

