Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Con un sprint, Wærenskjold gana la 11ma etapa del Tour de Francia y Pogačar mantiene el liderato

TOUR DE FRANCIA
TOUR DE FRANCIA (AP)

Con un sprint hacia la meta, el ciclista noruego Søren Wærenskjold consiguió la victoria en la 11ª etapa del Tour de Francia el miércoles y Tadej Pogačar protegió su liderato general.

Wærenskjold terminó apenas por delante de Olav Kooij, Jasper Philipsen y un nutrido grupo de otros corredores en un final al esprint que parecía inevitable en el recorrido relativamente corto y llano de 161,3 kilómetros entre Vichy y Nevers, en el centro de Francia.

Es la primera victoria de etapa para Wærenskjold, de 26 años, y llegó un día después de que se cayera en la etapa montañosa hacia Le Lioran.

Pogačar, que había ampliado su ventaja a más de tres minutos y medio con su tercera victoria de etapa en este Tour el día anterior, llegó entre un grupo de corredores junto a su principal rival, Jonas Vingegaard, para mantener su ventaja.

___

Relacionados

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in