Con un héroe inesperado, Palmeiras superó el sáado 1-0 a Estudiantes La Plata el sábado en la final de la Copa Libertadores y se consagró tetracampeón del certamen de clubes más importante de Sudamérica, extendiendo a ocho ediciones consecutivas el dominio de Brasil en el torneo.

El atacante paraguayo Ramón Sosa, una carta que se tenía guardada el entrenador portugués Abel Ferreira para el decisivo duelo, anotó a los 52 minutos a un pase peinado de Jhon Arias en el estadio Centenario de Montevideo, sede de más finales de la Libertadores en su historia (22) y que lució colmado con más de 60.000 hinchas procedentes de ambos países.

El Centenario, declarado por FIFA monumento histórico del fútbol mundial, entrará en remodelación el próximo año para albergar el partido inaugural de la Copa del Mundo 2030, justo en coincidencia con el centenario de la primera Copa del Mundo que organizó Uruguay.

El título de Palmeiras, el cuarto de su historia tras los obtenidos en 1999, 2020 y 2021, es una confirmación del dominio que ejerce Brasil en la máxima competencia de clubes de Sudamérica. a nivel clubes en Sudamérica: ocho ganadores consecutivos desde 2019 y el de este año además le permitió desempatar con un total de 26 la paridad que mantenía con Argentina en el historial de campeones.

El portugués Ferreira, el entrenador más exitoso en la historia de Palmeiras con 12 trofeos, sorprendió con la inclusión de Sosa para secundar en la ofensiva al argentino José Manuel López y el colombiano Jhon Arias. El atacante paraguayo se impuso sobre Mauricio y Vitor Roque, a priori los candidatos a jugar desde el arranque.

La apuesta resultó acertada.

En el arranque del complemento, el recién ingresado lateral Arthur picó la pelota para el Arias, quien peinó de cabeza al centro del área, donde apareció Sosa para batir de zurda al arquero uruguayo Fernando Muslera.

El primer tiempo fue el retrato perfecto de una final del fútbol sudamericano. Poco tiempo de juego neto por faltas reiteradas, grescas entre jugadores, tres amonestados por cada bando y escasas situaciones de gol bajo un calor sofocante que tampoco contribuyó con el espectáculo.

Estudiantes insinuó primero en un tiro de esquina que el capitán Guido Carrillo cabeceó apenas por arriba del travesaño a los ocho minutos. Palmeiras amenazó al final de la primera etapa, con una gran jugada individual de Lucas Evangelista por la izquierda. El mediocampista desparramó a un rival por el suelo y dio el pase atrás, pero la pelota se desvió en un rival y pegó en el poste.

En el entretiempo, otro ajuste táctico de Ferreira insidió en el trámite. Sacó al lateral uruguayo Joaquín Pirquerez, que regresaba tras una lesión muscular, y mandó a la cancha a Arthur, partícipe de la jugada que derivó apertura del marcador.

Estudiantes se inspiró en una bandera desplegada por sus hinchas con la leyenda “A la gloria no se llega por un camino de rosas” para no bajar los brazos y empezó un asedio de centros sobre el área defendida por Carlos Miguel, el más alto del fútbol brasileño con 2,04 metros.

El guardameta le contuvo un cabezazo peligroso al colombiano Edwin Cetré, mientras el zaguero paraguayo Gustavo Gómez, en la cuarta final de Libertadores que disputó con Palmeiras, emergió como un muro sobre el que se hizo añicos la ilusión del Pincha.

Palmeiras embolsará 25 millones de dólares y jugará la Copa Intercontinental de la FIFA a partir del 9 de diciembre en Qatar. En tanto que el año próximo definirá la Recopa Sudamericana ante Boca Juniors, flamante campeón de la Copa Sudamericana, y también se clasificó al Mundial de Clubes 2029.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP