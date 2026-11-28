Ashley Sanchez anotó tres goles en la primera mitad y Estados Unidos aseguró un lugar en el Mundial Femenino de 2027, al triturar el viernes 8-0 a El Salvador en los cuartos de final del Campeonato W de la CONCACAF.

Las estadounidenses avanzaron a las semifinales para enfrentar a Jamaica, que aseguró un boleto al Mundial más temprano con una victoria por 3-0 sobre Costa Rica en los cuartos de final disputados en el Texas Health Mansfield Stadium.

Los cuartos de final continúan este sábado con Canadá frente a Panamá y México ante Haití. Los cuatro ganadores de los cuartos de final obtienen boletos directos al Mundial en Brasil.

Los equipos restantes jugarán repechajes.

Estados Unidos, actualmente ubicado en el segundo puesto del ranking, ha ganado cuatro Copas del Mundo, la más reciente en 2019. El equipo tuvo un cierre decepcionante en el torneo de 2023, cuando fue eliminado en octavos de final por Suecia.

El Salvador, 78vo del escalafón, nunca ha jugado un Mundial.

El plantel de Estados Unidos, campeón defensor del W Championship, no contó con Trinity Rodman, quien se lesionó en el partido por el campeonato de la National Women’s Soccer League. Aunque el equipo lo describió como una lesión menor en el hombro, Rodman fue reemplazada en la lista de 23 jugadoras para el torneo por la estratega Jaedyn Shaw.

El equipo de Estados Unidos anotó siete goles en la primera mitad. La defensora Kennedy Wesley marcó el tanto inicial a los 9 minutos, al recibir un centro de Wilson mientras se incorporaba al ataque y dirigir el balón a la red.

Otra defensora, Tierna Davidson, anotó de cabeza tras un tiro libre de Mallory Swanson en el minuto 31. Apenas unos instantes después, Sophia Wilson envió el balón hacia Swanson, quien anotó desde el centro del área.

Fue el gol número 40 de Swanson con la selección nacional.

Sánchez, ganadora del Botín de Oro de la NWSL con 20 goles para el North Carolina Courage esta temporada, puso el 4-0 con un tanto a los 36 y otro desde larga distancia al ángulo superior a los 39.

Añadió un tercer gol a los 43 antes de que Wilson ampliara a 7-0 al filo del descanso.

Croix Bethune, la mediocampista del año de la NWSL, sumó un gol a los 80 tras una asistencia de Lindsey Horan.

Después de que El Salvador perdió partidos consecutivos ante Paraguay en octubre, el entrenador Eric Acuna generó controversia cuando descalificó públicamente a su equipo y señaló a algunas jugadoras en particular.

Sus comentarios fueron condenados por la federación de fútbol del país centroamericano.

Jamaica asegura un pasaje

Khadija “Bunny” Shaw anotó un gol y dio una asistencia por Jamaica, que aseguró un lugar en el Mundial Femenino de 2027 al golear a Costa Rica.

Por su parte, las ticas se complicaron la participación mundialista. Tendrán que jugar dos duelos de repesca, uno en la CONCACAF y otro intercontinental, como única vía posible de acceso.

Jody Brown y Kiki Van Zanten también marcaron por las Reggae Girlz.

El equipo jamaiquino ocupa el 40mo puesto en el más reciente ranking de la FIFA, pero cuenta con Shaw, una de las jugadoras más dinámicas del mundo.

La futbolista del Manchester City fue una de las tres finalistas del Balón de Oro. Lidera a la selección con 50 goles en 68 partidos.

Shaw anotó de tiro libre directo a los 65 minutos para darle a Jamaica una ventaja de 3-0. Envió el balón directo a la barrera y este se desvió antes de colarse en la portería.

Al sonar el pitazo final, los aficionados de Jamaica corearon “¡Mundial! ¡Mundial!” y las jugadoras bailaron en el campo.

“Es mérito del equipo; cuando salen a la cancha siempre se han mantenido profesionales", recalcó Shaw. "Simplemente lo hablamos entre nosotras: dijimos que no nos importa cómo ganemos, vamos a intentar ganar y seguir adelante”.

Las Reggae Girlz han disputado los dos últimos Mundiales y avanzaron a los octavos de final en 2023. Jamaica terminó tercera tanto en el Campeonato W de 2018 como en el de 2022.

Costa Rica, ubicada en el 41er sitio del escalafón integró el grupo del Mundial en 2015 y 2023, pero fue eliminada en la fase de grupos en ambas ocasiones. El equipo fue un sorprendente subcampeón en el Campeonato W de la CONCACAF de 2014.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP