George Russell superó a su compañero de Mercedes, Kimi Antonelli, para quedarse con la pole position del Gran Premio de Qatar de F1 el sábado, con una elegante reacción tras un costoso error la semana pasada en Las Vegas.

Antonelli fue el más rápido en los entrenamientos, pero Russell tuvo el ritmo cuando más importaba en la clasificación y venció a su compañero campeón por 0,128 segundos, mientras Antonelli se quejaba de que Mercedes no lo estaba escuchando en la estrategia.

El domingo, buscará su primera victoria desde septiembre, en un circuito con muchas curvas de alta velocidad que se adaptan al auto de Mercedes.

“Gran trabajo. Bien hecho”, agradeció Russell al equipo Mercedes. “El auto ha sido una delicia de manejar hoy, una delicia absoluta”.

Antonelli pareció frustrado con Mercedes después de la sesión.

“Tenemos que hablar de esto, porque si por favor pido algo, por favor háganlo”, dijo Antonelli por la radio. No estaba contento con la decisión del equipo de enviarlo primero a la pista para las vueltas finales de la clasificación, cuando él quería salir al final. Ser el primero en pista significa no tener posibilidad de beneficiarse del rebufo de un auto que vaya delante.

En un día dominante para Mercedes que recordó la forma imbatible del equipo al inicio de la temporada, Lando Norris fue un distante tercero para McLaren, a casi medio segundo del ritmo de Russell.

“Estos tipos simplemente fueron demasiado rápidos”, comentó Norris, y añadió que es “poco probable” que McLaren pueda desafiar a Russell o a Antonelli en la carrera del domingo.

“Sí nos dieron un pequeño susto al mostrarnos de lo que puede ser capaz un auto en curvas de alta velocidad”, expresó Norris. “Nos han dado una buena indicación del nivel en el que necesitamos estar el próximo año”.

El compañero de Norris, Oscar Piastri, fue cuarto, e Isack Hadjar superó en la clasificación a su compañero de Red Bull, Max Verstappen, para quedar quinto. Ferrari ha carecido de ritmo durante todo el fin de semana hasta ahora en Qatar y ambos autos estuvieron a más de un segundo del ritmo el sábado.

Charles Leclerc clasificó séptimo, con Lewis Hamilton noveno, separados por Arvid Lindblad, de Racing Bulls.

En Qatar, Russell intenta recuperarse de un error que le costó la oportunidad de victoria en Las Vegas la semana pasada y le dejó a Verstappen el derecho a presumir en su prolongada rivalidad.

Russell no ha ganado una carrera —ni siquiera ha subido al podio— en seis carreras, y ha caído al cuarto lugar en la clasificación.

Antonelli no ha ganado en tres carreras desde el Gran Premio de Estados Unidos del mes pasado, antes de asegurar el título como el campeón más joven de la F1.

El GP de Qatar es la penúltima carrera de la temporada y marca el regreso de la F1 a Oriente Medio en una temporada alterada por la guerra de Irán. La final de temporada en Abu Dabi será la próxima semana.

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