Egipto canta victoria en ronda de eliminación directa: 4-2 en penales ante Australia

Hossam Abdelmaguid convirtió el remate decisivo en la tanda de penales, y Egipto emergió victoriosa en una fase de eliminación directa del Mundial al vencer el viernes 4-2 a Australia desde los 11 pasos tras un empate 1-1.

El arquero australiano Mathew Ryan no pudo atajar ninguno de los cuatro lanzamientos de Egipto tras reemplazar al titular Patrick Beach hacia el final de la prórroga.

La victoria se cristalizó en el cuarto Mundial de Egipto. Australia sigue sin poder sobrevivir un mata-mata del Mundial y sufrió su tercera caída en estas instancias.

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