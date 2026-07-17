Rory McIlroy supera el corte en el Abierto Británico pero necesita un gran fin de semana para ganar

Rory McIlroy parece haber hecho lo suficiente para llegar al fin de semana en Royal Birkdale.

Tendrá que hacer mucho, mucho más para levantar la jarra de clarete.

El número 2 del mundo se recuperó con una ronda de 67 golpes, tres bajo par, en la segunda ronda del Abierto Británico el viernes, asegurándose de pasar el corte con su total de 1 bajo par.

El corte proyectado está actualmente en par.

McIlroy sabía, sin embargo, que había dejado algunos golpes por ahí, especialmente cuando vio que otros dos jugadores que salieron por la mañana —Lucas Herbert y Sam Burns— igualaron el récord de puntuación en un major con rondas de 62 en condiciones magníficas.

“Fue un poco mejor hoy”, dijo McIlroy, “pero todavía no me sentí 100% cómodo. Ojalá trate de resolver eso a medida que avance la semana”.

Puede que lo haya dejado demasiado tarde.

McIlroy estaba a siete golpes del líder en la casa club, Herbert, con 8 bajo par. Más relevante podría ser que el número 4 del ranking , Cameron Young, estuviera con 6 bajo par, mientras que jugadores como el número 1 Scottie Scheffler, Jon Rahm y Bryson DeChambeau apenas estaban comenzando sus segundas rondas y ya más arriba en la clasificación .

McIlroy, que ganó el Abierto a poca distancia de allí, en Hoylake, en 2014, tuvo dificultades en los greens al firmar 72 el jueves y dijo que todavía no los ha descifrado .

“Sentí que pegué buenos putts y hicieron algo completamente diferente a lo que vi en la lectura, y creo que eso es un poco inquietante”, dijo.

McIlroy estaba, sin embargo, muy contento con su salida. Llegó al green en el hoyo 9, par 4 —por segundo día consecutivo— con un golpe de salida de 377 yardas que se detuvo a 11 pies de la bandera, preparando el tercero de sus cuatro birdies del viernes.

Sin embargo, pese a toda su excelencia desde el tee, esta semana solo ha hecho un birdie en los pares 5.

McIlroy espera que las condiciones le permitan ser agresivo desde el tee durante el fin de semana.

Podría ser su única esperanza de victoria.

“Creo que cada vez que pueda tener un driver en la mano, voy a intentar hacerlo”, dijo. “Siento que, con cómo me estoy sintiendo con el driver, creo que es una gran ventaja si puedo poner la bola allá abajo y eliminar algunos de estos bunkers de fairway.

“Seguiré haciendo eso cuando pueda, y luego todavía estoy tratando de descifrar un poco estos greens”.

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