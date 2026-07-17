Lucas Herbert y Sam Burns igualan el récord de un major con 62 golpes en el Abierto Británico

Lucas Herbert y Sam Burns igualaron cada uno el viernes el récord de puntuación de 62 golpes en una ronda de un campeonato major en el Abierto Británico, con una celebración muy distinta entre ambos.

Herbert falló un putt de par de 5 pies en el exigente hoyo 18 de Royal Birkdale que le habría dado al australiano el récord en solitario. Dos grupos después, Burns coronó un asombroso cierre de birdie-birdie-birdie para el estadounidense al embocar desde un búnker junto al green en el 18 para firmar su 62 en el campo de enlaces par 70 de Royal Birkdale.

El récord lo estableció por primera vez Branden Grace en 2017, también en Royal Birkdale. Desde entonces se había igualado cuatro veces en dos majors.

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