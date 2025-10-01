Como un as de antaño, Crochet lleva a Medias Rojas a triunfo 3-1 ante Yankees en inicio de playoffs

Garrett Crochet estaba en el dugout de Boston un día antes de que comenzaran los playoffs cuando el manager Alex Cora levantó el teléfono y llamó al bullpen para contactar a un miembro de la gerencia.

Cora recuerda que el lanzador le dijo: "Mañana vas a hacer una llamada al bullpen".

"Yo dije: 'Quizás dos'", relató el manager el manager boricua.

"Él dijo: 'No, no, no. Una. Va a ser directamente a Chappy'", añadió Cora.

Crochet respaldó su pronóstico con sus lanzamientos. Hizo 117, la mayor cantidad en un juego de postemporada en seis años, superando a Max Fried y a los Yankees de Nueva York con una actuación propia de antaño en el montículo.

El zurdo ponchó a 11 y no dio bases por bolas en siete innings y dos tercios. Toleró cuatro hits, y los Medias Rojas remontaron para agenciarse el martes una victoria de 3-1 en el primer encuentro de la serie de comodines de la Liga Americana.

Cuando Crochet fue retirado, Cora recurrió directamente al cerrador estelar Aroldis Chapman. No se necesitaron relevistas de preparación.

"Solo fui arrogante, para ser sincero. No esperaba realmente que fuera así", reconoció Crochet.

Anthony Volpe puso a los Yankees adelante en la segunda entrada con un jonrón al jardín derecho ante un sinker. Crochet retiró luego a 17 bateadores consecutivos hasta el sencillo de Volpe en la octava con un out.

Para entonces, Boston había tomado una ventaja de 2-1. Tan pronto como Fried dejó el juego, Ceddanne Rafaela se sobrepuso a una cuenta de 0-2contra el relevista Luke Weaver para negociar un boleto en 11 lanzamientos. Nick Sogard conectó un doble y el bateador emergente Masataka Yoshida pegó un sencillo de dos carreras.

Crochet guardó su mejor lanzamiento para el final, una oferta de 100,2 mph en cuenta completa en la esquina de adentro, a la altura de las rodillas, que dejó paralizado a Austin Wells para un tercer strike cantado.

"Por eso lo llamamos la bestia", dijo el campocorto de Boston Trevor Story.

Crochet llegó a cuentas completas con cuatro bateadores y ponchó a los cuatro.

"Tuvimos algunas cuentas grandes de 3-2 y algunas cuentas a favor del bateador y simplemente no pudimos concretar", lamentó el primera base de los Yankees Paul Goldschmidt.

Cuando Crochet llegó al dugout después de ponchar a Wells, fue abrazado por su compañero lanzador Lucas Giolito, con quien militó también en los Medias Blancas de Chicago.

"Fue agresivo. Se podía ver en sus ojos antes del juego que deseaba esto mucho", dijo Alex Bregman de Boston, quien en su juego número 100 de postemporada agregó un doble impulsor en la novena entrada contra David Bednar.

La victoria no estuvo asegurada sino hasta que Chapman escapó de una situación con bases llenas y sin outs en la novena.

El ganador del primer juego ha avanzado en las 12 series de comodines anteriores, diez de ellas en barridas.

"Esperamos poder continuar con eso", manifestó Cora.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.