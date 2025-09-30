Guardianes incluyen a Chase DeLauter para la Serie de Comodín y podría debutar en Grandes Ligas

Chase DeLauter, un jardinero sin experiencia en las Grandes Ligas, fue incluido en la lista de los Guardianes de Cleveland para su Serie de Comodines contra los Tigres de Detroit.

Seleccionado en el puesto 16 del draft amateur de 2022, DeLauter bateó para .278 con cinco jonrones y 21 carreras impulsadas en 34 juegos para Columbus en la Triple-A. Cumple 24 años el ocho de octubre.

DeLauter estuvo fuera de juego por lesiones durante gran parte de este año. Se lesionó durante un entrenamiento previo a un juego de exhibición el 28 de febrero y se sometió a una cirugía bilateral de músculos centrales el cuatro de marzo por una hernia deportiva.

Después de ocho juegos en el equipo de la Liga Compleja de Arizona de nivel novato de los Guardianes, DeLauter disputó su primer juego este año para Columbus de la Triple-A el 23 de mayo, pero permaneció en la alineación solo hasta el 12 de julio. Se sometió a una cirugía 11 días después para reparar un hueso ganchoso fracturado en su muñeca derecha.

DeLauter podría ser el primer jugador en debutar en la postemporada desde 2020, cuando tuvieron su primera oportunidad el lanzador de Tampa Bay Shane McClanahan, el pitcher de San Diego Ryan Weathers y el jardinero de Minnesota Alex Kiriloff.

El mánager Stephen Vogt dijo que DeLauter ha estado bateando en el complejo de la organización en Arizona. DeLauter había sido programado para jugar en la Liga de Otoño de Arizona.

"Al hablar sobre esto y analizar la serie de tres juegos, sentimos que 11 lanzadores era la decisión correcta", dijo Vogt. "Cuando miramos los turnos al bate, Chase estaba saludable y es el mejor bate que tenemos disponible. Pensamos que sería una buena idea incluirlo en la lista."

DeLauter es uno de los siete bates zurdos en el banco de los Guardianes y podría entrar a jugar en el jardín central o derecho.

El mánager de Detroit, A.J. Hinch, dijo que la promoción de DeLauter no fue una sorpresa.

"No puedes entrar al edificio y no ser visto por alguien. Así que tuvimos tiempo para hablar. Y tenemos algunos lanzadores y jugadores de posición que también pasaron tiempo en Toledo este año", dijo Hinch. "Nuestros equipos, no solo estamos íntimamente cerca a nivel de las Grandes Ligas, sino en Triple-A, en Doble-A, en Clase A. Jugamos contra estos muchachos a lo largo del camino. Y así escucharás a nuestros bateadores hablar sobre enfrentar a estos muchachos en Akron o enfrentarlos en Erie, junto con Toledo y Columbus."

Los Tigres dejaron fuera a los derechos Chris Paddack y Tanner Rainey, pero incluyeron al derecho Paul Sewald para la serie al mejor de tres que comenzó el martes.

El receptor novato de los Yankees, J.C. Escarra, y los lanzadores Paul Blackburn y Will Warren fueron incluidos en la lista contra los Medias Rojas de Boston, mientras que los lanzadores Ryan Yarbrough y el dominicano Luis Gil quedaron fuera junto con el jardinero Austin Slater.

Nueva York lleva 12 lanzadores y 14 jugadores de posición. Escarra es el tercer receptor después de Austin Wells y Ben Rice, lo que le da al mánager Aaron Boone opciones para batear de emergente y correr de emergente.

Warren es visto como una mejor opción de relevo que Gil, quien promedió 5,2 bases por bolas por cada nueve entradas.

Boston incluyó a un par de potenciales corredores emergentes veloces, los infielders Nate Eaton y David Hamilton, y a los novatos zurdos Connelly Early y Payton Rolle. El mánager de los Medias Rojas, Alex Cora, dijo el lunes que el derecho Lucas Giolito se perderá la serie debido a un codo adolorido.

El catcher venezolano Elías Díaz, quien tiene dolor en el oblicuo derecho, quedó fuera de la lista de San Diego para su serie contra los Cachorros, y los Padres incluyeron a tres catcher: el dominicano Luis Campusano, el venezolano Freddy Fermin y el puertorriqueño Martín Maldonado.

El infielder novato Mason McCoy estaba en la lista y el zurdo Yuki Matsui quedó fuera.

Chicago incluyó al jardinero novato Kevin Alcántara y al receptor Moisés Ballesteros, pero dejó fuera al derecho Javier Assad y al receptor Miguel Amaya.

