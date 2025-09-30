Dolphins se preparan para continuar la temporada sin Tyreek Hill

La temporada de Tyreek Hill terminó después de la estrella de Miami sufrió una significativa lesión en la rodilla ante los Jets de Nueva York y los Dolphins ahora se preparan para cómo se verá su ofensiva sin uno de los jugadores más dinámicos de la NFL.

Hill se sometió a lo que el entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel, llamó una cirugía "importante" el martes por la tarde para reparar daño significativo en los ligamentos de su rodilla izquierda, incluyendo un desgarro del ligamento cruzado anterior.

“Nuestro enfoque como equipo es apoyarlo. Creo que hubo una grandeza competitiva por parte de nuestros médicos para una ejecución crítica de manera muy oportuna que resultó muy bien para él”; afirmó McDaniel. “No puedo decir lo suficiente sobre eso. Como equipo, estamos apoyando a nuestro compañero. Y él está muy firme en que como equipo nos preparemos para los Panthers”.

Hill se lesionó el lunes cuando fue tacleado al atrapar un balón en la línea lateral de los Jets cuando quedaban 13:21 en el tercer cuarto. Estaba corriendo hacia la línea lateral y plantó su pie izquierdo, y su rodilla pareció torcerse severamente mientras era derribado.

Jugadores de ambos equipos se arrodillaron mientras atendían a Hill, y se le colocó una férula de aire sobre la pierna antes de ser sacado del campo en un carrito y llevado a un hospital.

McDaniel dijo que aún no ha recibido ninguna indicación de que la lesión podría requerir múltiples cirugías y no dio un cronograma de recuperación. También mencionó que ha escuchado "buenas cosas" respecto a un posible daño nervioso.

Ahora los Dolphins dependerán de otros creadores de juego en su ofensiva para darle la vuelta a su temporada. Después de iniciar 03, los Dolphins lograron su primera victoria de la temporada el lunes, corriendo para 123 yardas y forzando tres pérdidas de balón de los Jets.

McDaniel comentó que el equipo podría potencialmente firmar a un receptor para añadir profundidad.

"Estaremos viendo eso. Sé que (el gerente general) Chris (Grier) y su equipo están (buscando) mientras hablamos", dijo McDaniel. "Podría haber algo, podría no haberlo. Todo depende de la disponibilidad de quien consideremos y lo que tengamos internamente. Me siento muy confiado en los muchachos que tenemos."

Lo que funciona

Los Dolphins lograron una segunda actuación eficiente consecutiva en el juego terrestre, corriendo para 123 yardas gracias a las 20 acarreos de De’Von Achane para 99 yardas y un touchdown. Su ataque aéreo fue igualmente preciso. Tua Tagovailoa completó el 68% de sus lanzamientos con buena protección de la línea ofensiva, que tenía suplentes cubriendo el lado derecho.

Necesita ayuda

La defensa respondió a la petición de más intensidad del coordinador Anthony Weaver a mitad de semana generando sus primeras recuperaciones de balón de la temporada, lo que ayudó a enmascarar algunas de sus dificultades para detener la carrera el lunes.

