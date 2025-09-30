Chaim Bloom asume como presidente de operaciones de los Cardenales de San Luis

Chaim Bloom dice que los Cardenales de San Luis se mantendrán fieles a sus raíces para que vuelvan a jugar en octubre.

Bloom, quien ha estado en línea desde el año pasado para convertirse en el presidente de operaciones de béisbol de la organización, habló con los medios el martes al asumir el mando de un equipo que terminó la temporada con marca de 78-84. Los Cardenales fueron cuartos en la División Central de la Liga Nacional y no llegaron a los playoffs por tercera temporada consecutiva.

"Los Cardenales ganan, ante todo, con jugadores que desarrollamos", afirmó Bloom. "Ese modelo operativo que ha sostenido a esta organización durante décadas sigue siendo sólido. Pero para que desarrolle los resultados que necesitamos, debemos ser élite en adquirir y desarrollar talento en béisbol en todos los aspectos".

Bloom sirvió como asesor de la organización esta temporada y toma el relevo de John Mozeliak, quien dijo el año pasado que había abogado por traer a Bloom para obtener una nueva perspectiva de dónde estaban los Cardenales como equipo.

"No estamos donde queremos estar", expresó Bloom el martes. "No estamos donde necesitamos estar. No estamos donde nuestros fanáticos esperan que estemos. No estamos donde esperamos estar".

San Luis ha ganado 11 veces la Serie Mundial. Solo los Yankees tienen más títulos. El más reciente fue en 2011 en la última temporada de Tony La Russa como mánager del club.

"Nuestra meta es formar un equipo cada año y competir por esta división y un campeonato de la Serie Mundial", comentó Bloom. "En este negocio competitivo, la línea del frente siempre se está moviendo. No vamos a ceder nada. Necesitamos enfocarnos en nuestro objetivo final".

Bloom, graduado de Yale en 2004, pasó 15 años (2005-19) con los Rays de Tampa Bay, incluidos los últimos tres como vicepresidente senior de operaciones de béisbol. Fue director de operaciones de béisbol de los Medias Rojas de Boston desde el 28 de octubre de 2019 hasta el 14 de septiembre de 2023, cuando fue despedido. Los Medias Rojas llegaron a Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2021.

Bloom dijo que retendrá al mánager Oli Marmol.

"En cuanto a nuestro personal de campo, todavía hay algunas cosas que necesitamos resolver", manifestó Bloom. "Espero mucha continuidad. Es un buen grupo de personas que realmente se preocupa".

Bloom podría explorar intercambios para Nolan Arenado, Sonny Gray y el venezolano Willson Contreras. Los tres veteranos tienen acuerdos de no intercambio.

Arenado, de 34 años, tiene dos años restantes en su contrato y se le deben 42 millones de dólares. Gray, de 35 años, tiene un año restante en su contrato y se le deben 35 millones de dólares en 2026. Contreras, de 33 años, tiene dos años restantes en su contrato y le tienen que pagar 36,5 millones y una opción de compra de cinco millones de dólares para la temporada 2028.

"No me gusta trazar una línea y decir que estos chicos están dentro y estos chicos están fuera", dijo Bloom. "El juego es demasiado difícil para eso".

En los últimos tres años, el sistema de ligas menores de los Cardenales no ha producido jugadores de impacto. Los fanáticos han mostrado su descontento con eso.

"Entiendo su frustración", dijo el CEO Bill DeWitt Jr. "Aman a sus Cardinals. Aman que sus Cardinals ganen. Vamos a hacer todo lo posible para volver a eso".

