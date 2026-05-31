¿Cómo mejorar al mejor?: PSG apunta al triplete de la Liga de Campeones

Después de ganar dos veces seguidas la Liga de Campeones, el próximo objetivo del Paris Saint-Germain es el tricampeonato.

El equipo francés, construido con la riqueza catarí y moldeado por un perfeccionista español, parece capaz de establecer todo tipo de récords en la mayor competición del fútbol de clubes europeo. Y tras imponerse 4-3 en una tanda de penales ante el Arsenal en la final del sábado, no hay indicios de que el PSG esté listo para ceder su posición de dominio.

“Al mercado, por supuesto que vamos a ir”, manifestó el presidente Nasser Al-Khelaifi a TNT Sports mientras las celebraciones apenas comenzaban en el centro del campo del Puskas Arena, en Budapest.

Esas palabras sonarán ominosas en toda Europa. Cuando el PSG respaldado por Qatar sale al mercado, lo hace con fuerza.

Así ocurrió cuando fichó a las mayores estrellas del mundo durante su era galáctica de Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Kylian Mbappé y Lionel Messi. Y lo mismo sucede en su versión actual, en la que ha reunido una notable colección de jóvenes talentos que ha arrasado con todos y se ha adueñado de la Liga de Campeones de una manera que, en la era moderna, solo el Real Madrid ha superado.

El equipo que inició ante el Arsenal tuvo una edad promedio de 25,8 años. Diez de los once titulares estuvieron en la alineación inicial que ganó el trofeo 12 meses antes.

En otras palabras, el técnico español Luis Enrique ha construido una plantilla que parece capaz de dominar durante años.

“Nos ha abierto el apetito”, comentó Vitinha, elegido el jugador del partido. “Siempre quieres volver a ganar. Nunca rendirse. Nunca parar. Probablemente Luis Enrique tenga la culpa de eso y espero que siga empujándonos para que podamos ganar cada vez más”.

Cómo hacer que lo mejor sea aún mejor

Los mejores no se quedan quietos, y Luis Enrique mostró su lado implacable al descartar al arquero Gianluigi Donnarumma el año pasado y ascender al suplente Matvey Safonov como su reemplazo.

El mediocampista de 20 años Warren Zaire-Emery podría tener un papel más destacado la próxima temporada y, potencialmente, desarmar el trío central de Fabián Ruiz, João Neves y Vitinha. Luis Enrique se encargó de subrayar lo desafortunado que fue para Zaire-Emery no ser titular en la final.

Quizá se busque un sucesor a largo plazo para el capitán Marquinhos, de 32 años, pero es difícil ver cómo el PSG puede mejorar un equipo que, incluso cuando no estuvo en su versión más fluida, dominó totalmente al Arsenal.

“Lo que son capaces de hacer con el balón, las acciones individuales, no lo había visto (antes)”, declaró después el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta.

Y aunque el normalmente letal Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué fueron contenidos por la asfixiante defensa del Arsenal, el PSG aun así encontró el camino cuando iba perdiendo por el gol tempranero de Kai Havertz.

Su presión incesante dio frutos cuando el regate de Kvaratskhelia obligó a Cristhian Mosquera a cometer una entrada precipitada en el área, concediendo el penal que Dembélé convirtió para llevar el partido a la prórroga.

Por hipnotizante que sea el talento ofensivo del PSG, quizá un suplente más consistente para Dembélé que Goncalo Ramos aportaría profundidad. Bradley Barcola todavía tiene margen de mejora, como quedó demostrado por su toque fallido cuando tuvo la oportunidad de marcar el gol del triunfo en los instantes finales del tiempo reglamentario.

Solo lo mejor sirve

“Vamos a seguir la misma línea. No necesitamos muchos jugadores porque es muy difícil encontrar a los jugadores adecuados para jugar en nuestro equipo”, expresó Luis Enrique. “Ya tenemos una gran plantilla y necesitamos algunos jugadores para cambiar algunas posiciones. Pero somos los campeones de Europa los últimos dos años”.

Es un punto importante. El PSG no solo es el mejor equipo de Europa, sino que además no se parece a ningún otro equipo del continente.

La insistencia de Luis Enrique en un fútbol de alta intensidad y alta presión, con delanteros electrizantes que driblan a través de las defensas, ha creado una mezcla poco común —posiblemente incluso mejorando al Barcelona bicampeón de Pep Guardiola—. Ha ampliado el fútbol de posesión de los mejores equipos de España con la incorporación de un enfoque más arriesgado y ofensivo.

Quizá sea un estilo especialmente adecuado para un equipo tan joven, y el giro del PSG alejándose de los fichajes galácticos lo ha convertido en un referente de la industria para identificar talento emergente, aunque todavía a un gran costo.

Doué es dos veces campeón de la Liga de Campeones a los 20 años. João Neves tiene 21. Nuno Mendes tiene 23.

“Tenemos muchísima hambre. Somos un equipo joven y sabemos que somos muy ambiciosos. Así que la próxima temporada tenemos que volver a intentarlo”, afirmó Doué.

Una cuestión de duración

No se sabe cuánto tiempo podrán los jugadores soportar las exigencias de Luis Enrique y un calendario sobrecargado.

El año pasado, el PSG estuvo a un partido de ganar un cuádruple de títulos, pero se quedó sin energía en la final del Mundial de Clubes recientemente ampliado.

Aunque tiene la ventaja de jugar en una liga doméstica relativamente más débil en Francia en comparación con otros grandes equipos de Europa, la final de la Liga de Campeones fue su partido número 56 de la temporada y llegó después de una campaña de 65 encuentros el año anterior.

Dembélé, ganador del Balón de Oro, no ha alcanzado del todo las mismas cotas que el año pasado. Ruiz ha tenido una campaña interrumpida por lesiones, lo que le ha dado a Zaire-Emery espacio para emerger. Cuando Luis Enrique habla de la necesidad de reforzar su plantilla, puede ser un reconocimiento del desgaste de sus jugadores.

El PSG tiene el poder de retener a su mejor talento

El PSG no es el primer equipo en reunir una colección así de jóvenes talentos. El Ajax, a través de su famosa cantera, lo ha hecho repetidamente. El Mónaco de Mbappé hizo lo mismo.

Esos equipos se desarmaron cuando los gigantes europeos llamaron a la puerta.

Eso no debería ser una preocupación para el PSG, que pertenece a Qatar Sports Investments desde 2011 y puede resistir cualquier intento de clubes como el Real Madrid, el Barcelona o el Manchester City. Y eso es lo que hace diferente a este equipo y le da el potencial de emular o incluso superar los tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones del Madrid entre 2016 y 2018.

“Es normal que los grandes clubes quieran a jugadores del PSG porque ahora mismo están en la cima”, señaló Vitinha. “Hoy podemos decir que somos los mejores del mundo, los mejores de Europa, y disfrutamos mucho estar aquí para jugar en este grupo increíble”.

El fichaje más grande de todos

Quizá el mayor desafío sea retener a Luis Enrique, quien se ha unido a un grupo de élite de entrenadores que incluye a Bob Paisley, Zinedine Zidane y Pep Guardiola al ganar tres Copas de Europa.

Ha logrado lo que técnicos como Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel y Mauricio Pochettino no pudieron en París, al llevar al club a la cima del fútbol europeo. Mantenerlo allí puede depender de mantenerlo en la capital francesa.

“Quiero agradecer a todos los entrenadores, exentrenadores que formaron al Paris Saint-Germain, pero él es muy, muy especial como entrenador, como ser humano, como persona”, expresó Al-Khelaifi. “Es fantástico. Es el mejor entrenador del mundo”.

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James Robson está en https://x.com/jamesalanrobson

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