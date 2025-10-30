Cómo el cambio climático altera entrenamientos para los Juegos Olímpicos de Invierno

Una cámara que transmite en directo se mueve en todas las direcciones a lo largo del glaciar Rettenbach en Soelden, Austria. Se trata de una forma de mostrar el estado de la nieve en el complejo turístico de los Alpes.

En lugar de mantos de nieve por todas partes, en la antesala de una carrera de esquí de la Copa del Mundo para abrir la temporada, las imágenes reflejaron apenas una ligera capa, gracias a una reciente nevada, sobre las rocas, escombros y tierra.

La notable excepción fue la majestuosa franja de nieve principalmente artificial colocada para la carrera del fin de semana pasado. Claro, es temprano en la temporada en Soelden. Pero este tipo de escena con mínima nieve se está repitiendo en todo el planeta.

Las imágenes actuales en Copper Mountain en Colorado, que albergará una serie de carreras el próximo mes, muestran apenas una ligera capa de nieve.

A medida que la Tierra se calienta a un ritmo récord, los inviernos son más cortos y suaves y hay menos nieve a nivel mundial, creando desafíos claros para los deportes de invierno que dependen de condiciones frías y nevadas. A 100 días de que comiencen los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, muchos deportistas dicen que el cambio climático está moldeando sus entrenamientos y quizás incluso el futuro de su disciplina.

Mientras la snowboarder Bea Kim se enfoca en ganarse un lugar para representar al equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno, también está pensando en cuánto tiempo podrá hacer lo que ama.

“Estoy preocupada por el futuro del invierno”, dijo.

Persiguiendo la nieve

La esquiadora canadiense de estilo libre Marion Thénault entrena en las montañas cerca de la base de su equipo en la ciudad de Quebec. Hace dos temporadas, no pudieron saltar allí sino hacia el final de la temporada porque no había suficiente nieve. En su lugar, entrenaron en enero en Park City, Utah.

"Estamos persiguiendo la nieve", dijo. "Una de las cosas tristes es que estamos aumentando nuestro impacto ambiental al perseguir la nieve, por lo que también estamos contribuyendo al problema".

El transporte aéreo es un factor significativo que incide en el cambio climático porque la quema de combustible para aviones libera dióxido de carbono. Ese compuesto atrapa el calor en la atmósfera, calentando el planeta.

Thénault ha reducido su propio impacto ambiental tomando autobuses y trenes en lugar de vuelos cortos, no volando a casa entre competiciones y andando en bicicleta todo el verano. Está trabajando con su patrocinadora, la firma de ingeniería WSP, en una propuesta para agrupar competiciones geográficamente a fin de reducir los viajes aéreos.

"A este ritmo ahora, no nos estamos moviendo en la dirección correcta", dijo. "Pero podemos hacer algo al respecto".

Lidiando con el humo y el aguanieve

Este verano, cuando el humo de los incendios forestales canadienses llegó a Estados Unidos, la esquiadora de fondo estadounidense Julia Kern entrenó en un gimnasio en lugar de hacer esquí sobre ruedas al aire libre.

El cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad de los incendios forestales en todo el mundo. Como deportista de élite que depende de la fuerza de sus pulmones para competir, Kern no podía arriesgarse a respirar aire insalubre.

"La gente a menudo sólo piensa en el invierno y el manto de nieve", dijo. "Pero ahora estamos viendo impactos en nuestro deporte también mientras entrenamos en el verano".

En invierno, Kern entrena intencionalmente más a menudo en condiciones de aguanieve. La razón es que os recientes campeonatos mundiales han sido cálidos y con aguanieve.

Ha cortado las mangas de su uniforme al inicio de las carreras porque hacía más calor del que acostumbraba

Kern usa su plataforma para abogar por la acción climática.

"Todos tienen la oportunidad de cambiar nuestro futuro para mejor", dijo.

Plan de respaldo

El sur de Europa, donde deportistas, entrenadores y espectadores se reunirán en 100 días, es una de las regiones que se calientan más rápido. La cantidad que ha aumentado la temperatura promedio del invierno allí desde 2000 es comparable al incremento de temperatura en el Ártico, lo cual es "impactante", dijo Judah Cohen, un científico visitante en el Instituto de Tecnología de Massachusetts que se especializa en clima invernal y pronósticos.

Los cambios dramáticos en el Ártico están complicando el impacto del cambio climático en otros lugares, agregó Cohen. Algunos lugares ahora están experimentando un clima invernal más severo con más nieve porque el rápido calentamiento en el Ártico interrumpe el vórtice polar, enviando aire helado hacia el sur.

El clima inconsistente hace que sea más desafiante preparar a los deportistas para competir en eventos importantes como los Juegos Olímpicos, dijo Sophie Goldschmidt, directora general de la Federación Estadounidense de Esquí y Snowboard, quien agregó que se necesitan planes de respaldo.

"Estamos teniendo que ser más flexibles, lo que en última instancia cuesta más dinero para asegurarnos de que nuestros atletas puedan obtener las condiciones adecuadas y mejores para entrenar en diferentes momentos del año", dijo. "Y eso significa a menudo cambiar planes y mover ubicaciones".

El futuro de estos deportes está "directamente ligado a la salud de nuestro planeta", agregó Goldschmidt.

Línea delgada

El esquiador noruego Aleksander Aamodt Kilde quiere marcar la diferencia con el cambio climático. Pero el medallista olímpico en dos ocasiones también se da cuenta de que compite en un deporte que viaja por el mundo para competir y utiliza toneladas de agua a fin de fabricar nieve para las carreras.

"Estoy a fondo con un especialista o activista climático. Probablemente me miran, diciendo: 'No estás haciendo nada. Eres un mal modelo a seguir'", dijo Kilde. "Desearía hacer mucho más".

"No soy un experto", agregó. "No soy un político. No sé mucho sobre el clima. Sé que lo que hago es esquiar y eso necesita nieve".

Frente doméstico

El esquiador de fondo Gus Schumacher creció en Anchorage, Alaska, y siempre tuvo su patio trasero como su área de juegos. Se ponía los esquíes y se aventuraba en la naturaleza nevada.

El pasado enero, cuando fue a casa, apenas había rastro de nieve. Dijo que fue "bastante deprimente".

Schumacher es parte de "Protect Our Winters", un grupo ambiental impulsado por deportistas. También habló en marzo de 2024 en una audiencia del Senado sobre el cambio climático y su impacto en la recreación al aire libre, una experiencia que encontró gratificante pero intimidante.

Nota el cambio climático en toda Europa, pero especialmente en ese traspatio en Anchorage.

"Es bastante fácil decir dónde (los glaciares) solían estar por el crecimiento de la vegetación y la roca", dijo Schumacher. "Eso es un recordatorio bastante impactante".

