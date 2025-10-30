La victoria de Dodgers en 18 entradas promedia 11,31 millones de espectadores en EEUU

El maratón de 18 entradas del lunes por la noche entre los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto, en el tercer juego de la Serie Mundial, promedió 11,31 millones de telespectadores en Estados Unidos, según Nielsen, Fox y las Grandes Ligas.

Este nivel de audiencia representa una disminución del 17% en comparación con el del tercer juego del año pasado entre los Dodgers y los Yankees de Nueva York. El encuentro no fue el programa más visto de la noche.

El partido de fútbol americano de lunes por la noche entre los Commanders de Washington y los Chiefs de Kansas City promedió 17,6 millones en ESPN, ABC, ESPN2, ESPN Deportes y la transmisión de NFL+. Fue la audiencia más alta de lunes por la noche en la Semana 8 desde la visita de Washington a Dallas en 2014.

Fue la décima vez desde 1986 que un juego de la Serie Mundial se disputó un lunes por la noche, pero apenas la quinta ocasión que compitió directamente contra el fútbol americano en las cadenas televisivas.

Es la segunda vez en tres años que la NFL supera al Clásico de Otoño un lunes por la noche.

Aunque las entradas adicionales fueron en horario estelar en la costa oeste, la duración del juego probablemente tuvo un impacto en el promedio de espectadores. El duelo terminó cerca de las 3 de la mañana en la zona horaria del Este.

Sin embargo, las cifras de audiencia no son del todo malas para las mayores. El promedio combinado de 17,62 millones en Estados Unidos y Canadá para la victoria de los Dodgers por 6-5 sobre los Azulejos con el jonrón de Freddie Freeman en la 18ª entrada contra Brendon Little representó un aumento del 27% respecto al año pasado.

A lo largo de tres juegos, la Serie Mundial ha promediado 18,73 millones de espectadores combinados en Estados Unidos y Canadá, un aumento del 25%.

Los juegos de los Azulejos en Canadá se están transmitiendo en Sportsnet. La cadena es propiedad de Rogers Communications Inc., la empresa matriz de los Azulejos.

Según Fox, la audiencia en Estados Unidos alcanzó su punto máximo en 13,17 millones cuando el juego entró en entradas adicionales (11:30-11:45 de la noche, hora del Este).

La victoria de los Dodgers por 3-2 en 18 entradas sobre los Medias Rojas de Boston en 2018 promedió 13,3 millones.

Los ratings del tercer juego para Japón no estaban disponibles hasta la noche del miércoles. El promedio japonés para los dos primeros duelos fue de 10,7 millones.

