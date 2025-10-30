Stay up to date with notifications from The Independent

Nathan Ordaz anota a los 79 y LAFC supera 2-1 a Austin en su 1er duelo de playoffs

AP Noticias
Jueves, 30 de octubre de 2025 02:19 EDT
MLS-RESUMEN
MLS-RESUMEN (AP)

El salvadoreño Nathan Ordaz aprovechó las facilidades para anotar a los 79 minutos, con lo que dio el miércoles a Los Angeles FC una victoria de 2-1 sobre Austin en el primer duelo de su serie de playoffs a un máximo de tres partidos.

LAFC juega en Austin el domingo con la oportunidad de avanzar a las semifinales de la Conferencia Oeste.

El conjunto angelino tomó una ventaja de 1-0 a los 20 minutos gracias a un autogol de Brendan Hines-Ike. Ryan Hollingshead eludió a su defensor en el área para prodigar un centro frente a la portería, desviado por Hines-Ike.

Jon Gallagher empató 1-1 a los 63 para Austin. Un balón suelto frente a la portería cayó a los pies de Myrto Uzuni, quien lo pasó a Owen Wolff para un pase a un Gallagher completamente desmarcado en el segundo palo.

Son Heung-Min inició la secuencia del gol de la victoria con una larga carrera para entrar al área y atraer la marca anes de enviar un pase a Denis Bouanga, cuyo disparo fue desviado hacia Ordaz en el segundo palo.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

