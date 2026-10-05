El ciclista francés Ronan Augé sale del coma inducido tras terrible accidente

El ciclista francés Ronan Augé salió del coma inducido tras sufrir un terrible accidente en el Tour de Langkawi, en Malasia.

El joven de 22 años sufrió heridas graves en la sexta etapa del evento UCI ProSeries y fue trasladado al hospital, donde fue sometido a un coma artificial para “optimizar su tratamiento”.

Su equipo, Unibet Rose Rockets, describió el estado de Augé como “actualmente estable y sin riesgo para su vida” en un comunicado inicial emitido el viernes, y expresó su solidaridad con la familia.

Tras mantenerse en estrecho contacto con el equipo médico en Malasia, el Unibet Rose Rockets proporcionó una “actualización positiva” sobre su estado de salud.

“Esta mañana, Ronan despertó del coma inducido médicamente en Langkawi”, indicaba un comunicado.

Asimismo, detalló que el ciclista está evolucionando bien y ha podido mover tanto los brazos como las piernas y es capaz de comunicarse.

El equipo también comentó: “Estamos inmensamente felices y agradecidos de poder compartir la noticia. Ahora, paso a paso, Ronan se centrará en su recuperación, con el apoyo de nuestro equipo médico en Malasia”.

El accidente de Augé es uno de los muchos incidentes graves recientes que han empañado el ciclismo de carretera en los últimos meses. El ciclista británico Fin Tarling, de 19 años, falleció tras un accidente con un vehículo en la Volta a Portugal en agosto.

Augé es una estrella emergente en este deporte y consiguió su primera victoria profesional en junio, cuando se le otorgó de forma retroactiva la victoria en la segunda etapa de la Route d’Occitanie después de que Noa Isidore, que cruzó la meta en primer lugar, fuera penalizado por el uso excesivo de los codos en la llegada.

El Tour de Langkawi, de ocho etapas, concluye el domingo y Lennart Jasch, del equipo Tudor Pro Cycling Team, se posiciona en primer lugar.

Traducción de Michelle Padilla