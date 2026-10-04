Verstappen vence a Antonelli para ganar el GP de Baréin trasladado a Malasia, Russell abandona

Max Verstappen logró el domingo su primera victoria del año, pero el abandono de George Russell le dio un enorme impulso en la lucha por el título a Kimi Antonelli en el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1, que se ha trasladado a Malasia.

Verstappen lideraba por delante de Antonelli y Russell detrás del coche de seguridad a cinco vueltas del final cuando Russell se detuvo de repente con su Mercedes. Eso significa que Antonelli amplía aún más su gran ventaja en la clasificación sobre su compañero de equipo Russell.

Mercedes le dijo a Antonelli por la radio que parecía que Russell había sufrido un problema en la unidad de potencia.

Antonelli terminó segundo y el Ferrari de Lewis Hamilton superó al compañero de equipo de Verstappen en Red Bull, Isack Hadjar, para llegar tercero .

La primera carrera en mojado de F1 en 2026 comenzó más de 90 minutos más tarde de lo previsto. La salida se retrasó primero 40 minutos por la lluvia intensa y luego se suspendió de nuevo cuando los autos tuvieron aparentes problemas de software en la vuelta de formación.

Cuando por fin se puso en marcha, Verstappen fue lento al apagarse las luces y perdió posiciones frente a Antonelli y Russell. Alcanzó a Russell y luego superó a Antonelli en una lucha rueda a rueda después de una reanudación tras el coche de seguridad.

La carrera fue reubicada debido a la guerra de Irán, convirtiéndose en el primer evento de la F1 en el circuito de Sepang, en Malasia, desde 2017.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.