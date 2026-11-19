El coordinador defensivo de los Cowboys de dallas, Christian Parker, no ocultó su decepción por haber sido despojado de las funciones de cantar las jugadas en su primera temporada, y tuvo una respuesta rápida cuando le preguntaron sobre su futuro con el club.

“Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él”, manifestó Parker el jueves, un día después de que los Cowboys revelaran que el veterano entrenador Mike Pettine cantará las jugadas defensivas el domingo contra Tennessee (1-8) y durante el resto de la temporada, reemplazando al entrenador de 34 años, el coordinador defensivo más joven en la historia de la franquicia.

El entrenador Brian Schottenheimer intentó el miércoles restarle dramatismo a la decisión, que llegó después de que los Cowboys (4-6) permitieran la mayor cantidad de yardas en un partido en casa en la historia de la franquicia en la derrota ante San Francisco, la más reciente mala actuación de la defensa de Parker.

Schottenheimer dijo que Parker aún conserva su título, sigue siendo el líder de la ofensiva y todavía tiene un futuro brillante con la franquicia.

Un día después, Parker no minimizó el revés en su carrera.

“No es una situación ideal para mí en lo personal”, comentó. “Pero es lo mejor para el equipo en este momento”.

Ese fue el mensaje predominante de Parker.

Contó que recientemente fue a ver a Donovan Ezeiruaku para decirle al cazamariscales de segundo año que su rol se estaba reduciendo mientras los Cowboys intentaban encontrar la manera de conseguir más capturas. Tras ser degradado de forma similar, Parker dijo que vio a Ezeiruaku, y el jugador le recordó el mensaje de aquella interacción de que “el equipo va primero”.

“He tenido conversaciones con jugadores un millón de veces en las que les pides que asuman un rol reducido, puede que pierdan su puesto de titular o lo que sea”, explicó Parker. “Y la comunicación y la expectativa para ellos siempre es seguir como de costumbre y luego poner al equipo primero. Así que sería muy hipócrita de mi parte explicarles eso a distintos jugadores a lo largo de mi carrera y no tomar ese consejo yo mismo”.

Parker ciertamente cuenta con el apoyo de muchos de esos jugadores.

“Honestamente me dolió el corazón, pero él sigue siendo nuestro coordinador defensivo”, dijo el safety novato Caleb Downs, quien ha pasado bastante tiempo a solas con Parker.

Es difícil imaginar que Parker regrese a los Cowboys la próxima temporada en este rol reducido, particularmente si se considera cómo su estrella iba en ascenso tras dos años con los Eagles.

Aun así, Schottenheimer quiere creer que Parker se quedará en Dallas.

“Christian es un hombre increíblemente fuerte y comprometido que quiere hacerlo bien”, señaló Schottenheimer. “Me encanta el hecho de que él y yo podamos tener conversaciones reales y conversaciones honestas. Hablamos de varias cosas diferentes, pero al final del día esta decisión se tomó porque sí creo que nos da la mejor oportunidad de ganar. (Parker) entiende que la decisión ya se tomó, y quiere ayudarnos a vencer a los Titans”.

La incorporación de Pettine

Los Cowboys sacaron a Pettine del retiro el mes pasado, no mucho después de que el excoordinador defensivo y entrenador en jefe de la NFL cumpliera 60 años. Parker quería sumarlo al cuerpo técnico cuando fue contratado por primera vez en febrero pasado, pero Pettine quería apegarse a su plan de retiro.

La incorporación de Pettine como asistente defensivo senior llegó después de un primer mes difícil para Parker, quien trabajó con Pettine en Green Bay. Pettine dijo que aceptó el puesto por el gran respeto que le tiene a Parker, quien afirmó que esa relación no ha cambiado tras la decisión más reciente.

“Es lo mismo que ha sido, apoyo de ambos lados”, dijo Parker. “Y ahora mi función es asegurarme de apoyarlo adecuadamente los domingos”.

Si Parker tiene que lidiar con alguna emoción, no lo está mostrando.

“Creo que solo es incómodo si tú lo haces incómodo, y no tenemos por qué hacerlo así”, expresó Parker. “Al final del día, el objetivo es ganar. Creo que tenemos una gran química arriba como cuerpo técnico y creo que el vestuario también tiene una gran química. Así que ahora se trata simplemente de mezclar esas dos cosas y no permitir que esto sea una distracción para nuestro desempeño el domingo”.

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