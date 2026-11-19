Muchos aficionados sin duda verán el enfrentamiento del domingo entre los 49ers de San Francisco y los Vikings de Minnesota como el regreso de la NFL a México.

La realidad es que la liga nunca se fue del todo.

Aunque México fue sede por última vez de un partido de temporada regular en 2022, el crecimiento de la liga en el país ha sido constante, según Arturo Olivé, director general de NFL México. En los últimos 18 años, la base de aficionados de la liga en el país se ha disparado de aproximadamente 10 millones a 40 millones, de acuerdo con la NFL.

“Hemos crecido de manera importante durante estos años y esto se debe al trabajo constante, continuo, diario de nuestro equipo de trabajo”, señaló Olivé. “Desde hace 18 años escogimos nuestras batallas y pusimos nuestra atención en los diferentes aspectos que teníamos que mejorar porque había que crecer la base aficionados”.

En México, la NFL sólo está por detrás del fútbol —el deporte nacional— en número total de aficionados. La popularidad del juego no es casualidad; el fútbol americano forma parte de la tradición deportiva mexicana tanto como el fútbol, el boxeo y la lucha libre.

El partido en México será el último de los nueve encuentros internacionales de la NFL disputados esta temporada, un récord de la liga.

Crecimiento desde la base

Para ampliar su alcance, NFL México invirtió fuertemente en el fútbol bandera, que ha ganado terreno de manera constante y ahora cuenta con aproximadamente 4 millones de jugadores en todo el país.

Aunque es impresionante, Olivé reconoce que, en una nación de más de 130 millones de personas, todavía hay un enorme margen de crecimiento. Para acelerar la adopción, la liga firmó un acuerdo con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) para expandir el deporte en las escuelas públicas.

“Con 4 millones de niños en el programa, apenas estamos arañando la superficie", comentó Olivé Cuarenta millones de aficionados en México es mucho, pero todavía hay otros 80 o 90 millones de personas a las que podríamos llegar”.

“Con cuatro millones de niños en el programa apenas estamos arañando la superficie. Los 40 millones de fans en México son muchos, pero todavía hay otros 80 o 90 a los que podríamos llegar”

La CONADE, el organismo que supervisa el presupuesto federal del deporte en México, está interesada en impulsar el fútbol bandera antes de su debut como deporte olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028. La selección nacional femenina de México ya aseguró un boleto olímpico.

“Creemos que esta alianza convierte a las escuelas en espacios de participación, bienestar y desarrollo del talento", dijo Rommel Pacheco, director general de la CONADE. "Queremos que más niñas, niños y jóvenes practiquen un deporte accesible e inclusivo, fortalezcan sus capacidades y encuentren un camino para representar a México en el escenario internacional”.

Olivé indicó que iniciativas como el fútbol bandera y Play 60 han sido particularmente eficaces para atraer a las mujeres al deporte. Hoy, las mujeres representan el 47% de los 40 millones de aficionados de la NFL en México.

Un siglo de tradición del fútbol americano

NFL México se enfocó en programas de base sabiendo que el país ya contaba con una cultura del fútbol americano profundamente arraigada desde hace más de un siglo.

“Hemos sido un país importante para la liga desde mucho tiempo antes de que la oficina de NFL México se formara. En México se transmite fútbol americano desde hace 61 años", indicó Olivé.

En una nación impregnada de cultura futbolera, sede de tres Copas del Mundo de la FIFA, esta pasión por el fútbol americano podría sorprender. Sin embargo, México sostiene una liga importante de futbol americano universitaria con 32 equipos participantes, además de una liga profesional de siete equipos que recientemente celebró su décimo aniversario.

El fútbol americano se introdujo por primera vez en México en 1896 por estudiantes mexicanos que regresaban a casa desde universidades de Estados Unidos. El primer partido oficial se disputó ese año en Xalapa, en el estado costero de Veracruz, donde los estudiantes y sus amigos se enfrentaron a un equipo de marineros estadounidenses de un barco de Estados Unidos anclado en un puerto cercano.

Poco después, se formaron varios clubes en Veracruz, y el deporte eventualmente se extendió a la Ciudad de México y a universidades locales.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que hoy tiene más de 400.000 estudiantes, comenzó a formar equipos en la década de 1920. Para la década de 1950, la mayoría de las universidades mexicanas contaban con programas de fútbol americano, y el deporte rivalizaba con el fútbol en popularidad.

La historia y el futuro de la NFL en México

Incluso después de que el fútbol recuperó su lugar indiscutible en la cima, el fútbol americano siguió siendo enormemente popular, un hecho que no pasó desapercibido para la NFL.

Los Eagles de Filadelfia se enfrentaron a los Saints de Nueva Orleans el 5 de agosto de 1978 en un partido de pretemporada en la Ciudad de México. Aproximadamente 30.000 aficionados llenaron el Estadio Ciudad de los Deportes para ver la victoria de los Saints por 14-7 en el primer partido de la NFL disputado al sur de la frontera.

La liga regresó 16 años después, cuando los Oilers de Houston se midieron con los Cowboys de Dallas en el Estadio Azteca en el primero de seis American Bowls de pretemporada celebrados en México. La última exhibición de esa serie se realizó en 2001, cuando los Raiders jugaron contra los Cowboys.

México fue sede de su primer partido de temporada regular de la NFL en 2005, cuando los Cardinals de Arizona derrotaron a los 49ers ante 103.467 espectadores en el Estadio Azteca, estableciendo lo que entonces era un récord de asistencia de la NFL.

La liga volvió en 2016 para un duelo entre Oakland y Houston, seguido de cuatro partidos adicionales de temporada regular hasta 2022, cuando los 49ers se enfrentaron nuevamente a los Cardinals.

“Yo me enamoré de los 49ers a mediados de los 80 por Joe Montana, he asistido a todos los partidos en México y se agradece que estén de vuelta”, dijo Octavio Zúñiga, un empleado de 50 años. “La vez pasada (2022) salieron con la bandera de México al entrar al estadio, se agradece ese compromiso con la afición mexicana”.

México actualmente tiene un contrato que garantiza un partido anual de la NFL hasta 2028, y Olivé cree que ya están sentadas las bases para extender esa alianza aún más.

“Hoy lo que tenemos que hacer es consolidar la presencia regular con un juego al año", afirmó Olivé. "Tenemos un contrato por tres años que esperemos nos dé la plataforma para seguir construyendo a partir de 2029 y en adelante. Eso le dará la pauta a la liga para decir en el momento que México esté listo, vamos regresando con lo que nunca se fue.”

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP