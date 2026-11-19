Los Ravens deactivaron al esquinero Marlon Humphrey para el partido de este fin de semana en Carolina después de que el veterano afirmara en un pódcast que entre las cosas que Baltimore hace mejor está crear “criminales”.

El entrenador Jesse Minter anunció la medida el jueves y indicó que enviaron a Humphrey a casa y que no practicaría.

Humphrey se disculpó por los comentarios el miércoles, pero el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, manifestó que una disculpa verbal “no es suficiente”.

“Son los mejores haciendo criminales”, expresó Humphrey en el pódcast. “Sí, no, eso obviamente lo van a cortar”.

Minter comentó el miércoles que amaba la ciudad. Un día después, hizo el anuncio de que Humphrey sería apartado por el resto de la semana. Indicó que sería una desactivación por un partido.

“Mi trabajo es tener que ser un líder cuando el equipo más te necesita. En mi opinión, esto es algo del equipo”, afirmó Minter. “Él va a lidiar con muchas cosas por esto. Esto se trata del equipo y de ponernos en la mejor posición para tener éxito: ir allá abajo por una razón, jugar bien y ganar el partido”.

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