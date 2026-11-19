Bill Belichick y Robert Kraft avanzaron al último grupo del proceso de selección para el Salón de la Fama del fútbol americano profesional.

Belichick y Kraft, que ganaron juntos seis Super Bowls con los Patriots de Nueva Inglaterra, quedaron entre el grupo de 15 candidatos que incluirá a 13 jugadores, quienes serán considerados en el mismo grupo en la reunión anual de selección del Salón de la Fama previa al Super Bowl.

Un panel de selección de 25 personas reducirá la lista de candidatos de 15 a 10 y luego a siete. Después, los selectores podrán votar por seis de los siete. Cualquier candidato que reciba el 80% de aprobación sería elegido para la Clase de 2027.

Belichick avanzó en un grupo que incluyó a Tom Coughlin, Mike Holmgren, Dan Reeves y Mike Shanahan.

Kraft fue seleccionado de un grupo que incluía a Doug Williams, a la fallecida propietaria de los Bears Virginia McCaskey, al veterano jugador de la NFL, cazatalentos y ejecutivo de personal John Wooten, y al expropietario de los Canton Bulldogs Ralph Hay.

Belichick no fue elegido en su primer año de elegibilidad el año pasado. Su exclusión fue criticada con dureza en toda la NFL.

“Si él no es un miembro del Salón de la Fama elegido en la primera votación, entonces en realidad no hay ningún entrenador que deba ser elegido en la primera votación, lo cual es completamente ridículo porque la gente se lo merece. Él es increíble”, aseguró Tom Brady en ese momento.

Brady fue el quarterback de Belichick en los seis títulos de Super Bowl con los Patriots. Belichick también ganó dos como asistente defensivo con los Giants de Nueva York.

La carrera de Belichick incluyó un escándalo de robo de señales apodado “Spygate” en la temporada de 2007. Fue multado con 500.000 dólares después de que el equipo fuera sorprendido filmando señales defensivas de los Jets de Nueva York durante un partido de la Semana 1. Los Patriots terminaron 16-0 esa temporada antes de perder el Super Bowl ante los Giants.

La última temporada de Belichick en Nueva Inglaterra fue en 2023. Está en su segunda temporada como entrenador en el fútbol americano universitario en North Carolina. Los Tar Heels tienen marca de 5-5.

Kraft ha sido propietario de los Patriots desde 1994. Sus equipos han ganado seis Super Bowls y han alcanzado el duelo por el título en otras cinco ocasiones. Bajo Kraft, los Patriots han ganado más títulos divisionales (20), campeonatos de conferencia (11) y partidos de playoffs (36) que cualquier otro equipo de la NFL.

La Clase de 2027 del Salón de la Fama se anunciará durante los “NFL Honors” en Los Ángeles en febrero y será exaltados en agosto en Canton.

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