Puka Nacua fue suspendido por tres partidos por violar la política de conducta personal de la NFL, y cumplirá la sanción a pesar de que se encuentra en la lista de reserva de lesionados.

El receptor All-Pro de los Rams de Los Ángeles no recibirá pago durante su suspensión, que fue anunciada el jueves.

Pero, gracias al momento en que se impuso la suspensión, Nacua no se perderá ningún partido debido a que tiene un esguince de ligamentos de la rodilla y una lesión en el dedo gordo del pie causada por el césped. Nacua fue colocado en la lista de reserva de lesionados la semana pasada, y será elegible para regresar tanto de la reserva de lesionados como de su suspensión cuando los Rams (6-4) reciban a los Cowboys de Dallas el 20 de diciembre.

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