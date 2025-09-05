Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Swanson conecta jonrón de tres carreras en victoria 11-5 de Cachorros ante Nacionales

AP Noticias
Viernes, 05 de septiembre de 2025 17:31 EDT
NACIONALES-CACHORROS
NACIONALES-CACHORROS (AP)

Dansby Swanson conectó un jonrón de tres carreras y los Cachorros de Chicago se fueron profundo cuatro veces en la victoria el viernes 11-5 sobre los Nacionales de Washington.

Swanson coronó una primera entrada de cinco carreras con su batazo de tres anotaciones. Reese McGuire, Nico Hoerner e Ian Happ conectaron cuadrangulares en solitario y los Cachorros nunca estuvieron en desventaja, logrando su quinta victoria en siete juegos.

Luis García Jr. tuvo un vuelacercas de dos carreras y Daylen Lile añadió dos carreras impulsadas y un par de triples para los Nacionales, quienes vieron interrumpida su racha de tres victorias consecutivas.

Javier Assad (2-1) de Chicago ganó su segunda apertura consecutiva, trabajando las primeras cinco entradas y un tercio. Permitió las primeras cuatro carreras de los Nacionales con tres hits y dos bases por bolas, logrando cuatro ponches.

Jake Irvin (8-11) perdió su cuarta apertura consecutiva después de permitir las primeras siete carreras de Chicago en tres 1/3 episodios. Permitió cinco hits y otorgó cuatro bases por bolas con dos ponches.

Relacionados

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in