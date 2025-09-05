Swanson conecta jonrón de tres carreras en victoria 11-5 de Cachorros ante Nacionales

Dansby Swanson conectó un jonrón de tres carreras y los Cachorros de Chicago se fueron profundo cuatro veces en la victoria el viernes 11-5 sobre los Nacionales de Washington.

Swanson coronó una primera entrada de cinco carreras con su batazo de tres anotaciones. Reese McGuire, Nico Hoerner e Ian Happ conectaron cuadrangulares en solitario y los Cachorros nunca estuvieron en desventaja, logrando su quinta victoria en siete juegos.

Luis García Jr. tuvo un vuelacercas de dos carreras y Daylen Lile añadió dos carreras impulsadas y un par de triples para los Nacionales, quienes vieron interrumpida su racha de tres victorias consecutivas.

Javier Assad (2-1) de Chicago ganó su segunda apertura consecutiva, trabajando las primeras cinco entradas y un tercio. Permitió las primeras cuatro carreras de los Nacionales con tres hits y dos bases por bolas, logrando cuatro ponches.

Jake Irvin (8-11) perdió su cuarta apertura consecutiva después de permitir las primeras siete carreras de Chicago en tres 1/3 episodios. Permitió cinco hits y otorgó cuatro bases por bolas con dos ponches.

___

