CeeDee Lamb asume la culpa por la derrota de los Cowboys ante Eagles

CeeDee Lamb se golpeó el pecho después de que fue evidente que los Cowboys de Dallas no iban a sacar una victoria en Filadelfia en el juego inaugural de la temporada de la NFL, como si el receptor estrella estuviera diciendo: "Esto es culpa mía".

Tres caídas críticas de Lamb, y otro lanzamiento de Dak Prescott que se le escapó de las manos en un intento de zambullida en la última jugada ofensiva de Dallas, fueron clave en la derrota 24-20 ante los Eagles en un juego que terminó la madrugada del viernes, una semana después de que los Cowboys intercambiaran a Micah Parsons a Green Bay.

La expulsión del tackle defensivo de Filadelfia, Jalen Carter, por escupir a Prescott antes del primer snap probablemente le dio a los Cowboys una mejor oportunidad de dar la sorpresa. Podrían haberlo logrado si Lamb hubiera atrapado cualquiera de esos balones.

La que más dolió a Dallas fue en el lanzamiento perfecto de Prescott en una ruta de poste profundo que habría ganado unos 50 yardas con menos de tres minutos restantes.

"Eso es terrible", dijo Lamb. "No puedo señalar a nadie más. Asumo toda la responsabilidad. Como jugador, rezo por momentos como ese, para que el balón venga hacia mí. Que no lo haya atrapado, eso duele un poco".

Los Cowboys le dieron un contrato de 136 millones de dólares y cuatro años a Lamb. Insinuaron durante meses que pagar a Prescott, quien firmó un acuerdo al inicio de la campaña pasada que lo llevó a ganar un promedio anual de 60 millones, junto con Lamb y Parsons no sería fácil.

Claramente, era factible, dado que el propietario Jerry Jones pensó que tenía un acuerdo la primavera pasada que habría hecho de Parsons el primer jugador defensivo en ganar más de 40 millones anualmente.

En cambio, las negociaciones nunca llegaron a ninguna parte, y los Cowboys pensaron que dos selecciones de primera ronda y el tackle defensivo Kenny Clark serían suficientes para seguir adelante sin un linebacker generacional en su mejor momento.

Dallas no ejerció mucha presión sobre Jalen Hurts y luego uno de los jugadores a los que los Cowboys eligieron pagar los decepcionó cuando más importaba.

"No se preocupen por CeeDee Lamb", dijo Brian Schottenheimer después de perder su debut como entrenador en jefe tras un cuarto de siglo como asistente en la NFL. "CeeDee va a estar bien. Esta fue una derrota del equipo, y asumimos eso".

Aparte de una de sus caídas, Lamb fue espectacular en la primera mitad con cuatro recepciones para 86 yardas. El All-Pro 2023 terminó con 110 yardas en siete atrapadas, mientras que sus contrapartes DeVonta Smith y A.J. Brown se combinaron para solo 24 yardas.

"No hubo una larga charla que necesitara tenerse ya que él asumió la responsabilidad, ¿verdad?, ante ustedes", dijo Prescott.

Qué funciona

Prescott jugó genial en su primer juego desde el desgarro de isquiotibiales que lo dejó fuera los últimos nueve encuentros de la temporada pasada. Las dos primeras series terminaron en carreras cortas de anotación del recién llegado Javonte Williams —Dallas tuvo solo seis touchdowns por tierra en toda la temporada pasada— y él y Schottenheimer manejaron el reloj magistralmente en el último minuto de la primera mitad para conseguir un gol de campo de 53 yardas de Brandon Aubrey cuando el tiempo expiró.

Lo que necesita ayuda

La primera mitad fue una ilustración evidente de lo mala que podría ser la defensa sin Parsons. Los Cowboys fueron terribles con sus carriles de presión, y Hurts tuvo dos touchdowns por tierra para demostrarlo. Dallas fue mucho mejor después del medio tiempo, pero eso no es mucho consuelo en este momento.

