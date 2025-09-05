Amanda Anisimova se enfrenta a la defensora del título, Aryna Sabalenka, en la final femenina del Abierto de EE. UU.

Hace apenas dos meses, Anisimova perdió su primera final de Grand Slam en Wimbledon ante Iga Swiatek (6-0 y 6-0), pero la estadounidense de 24 años ha dejado atrás esa decepción para alcanzar su primera final del US Open.

La octava cabeza de serie se tomó la revancha contra Swiatek en cuartos de final, y después derrotó a Naomi Osaka en una semifinal de infarto para tener la oportunidad de redimirse ante Sabalenka.

Sabalenka, la N°1 del mundo, también está buscando desquitarse tras su derrota ante Anisimova en las semifinales de Wimbledon; asimismo, aspira a convertirse en la primera jugadora que defiende un título individual del Abierto de EE. UU. desde Serena Williams en 2014.

Sabalenka ha alcanzado su tercera final de Grand Slam este año, pero perdió la final del Abierto de Australia ante Madison Keys y la del Abierto de Francia ante Coco Gauff.

¿Cuándo es la final femenina del Abierto de EE. UU.?

La final femenina entre Amanda Anisimova y Aryna Sabalenka se disputará el sábado 6 de septiembre a las 4:00 p. m. hora local (2:00 p. m. hora México, y 10:00 p. m. hora España).

La final masculina se disputará el domingo 7 de septiembre, a las 2:00 p.m., hora local (12:00 p. m. hora México, y 8:00 p. m. hora España).

Cómo ver la final del Abierto de EE. UU.

Disney+, que cuenta con cobertura diaria a través de las plataformas de ESPN, transmitirá la final en México. En España, el partido podrá seguirse tanto desde Movistar Plus+ como desde Disney+.

Amanda Anisimova y Aryna Sabalenka en el cara a cara

Anisimova lidera el mano a mano con Sabalenka por 6-3, incluyendo su último enfrentamiento en las semifinales de Wimbledon.

¿Qué ha dicho Amanda Anisimova sobre Aryna Sabalenka?

“Es la jugadora N°1 del mundo, y está jugando un tenis increíble. Va a ser un partido muy duro y una batalla. Estoy emocionada. Cada vez que hemos jugado, ha sido genial”, expresó Anisimova.

Continuó: “Hemos tenido partidos muy, muy duros. Muchos de ellos también han sido en Grand Slams, sobre todo al principio de mi carrera. Pero creo que el más destacado fue probablemente el de Wimbledon. Fue un partido de altibajos, como casi siempre que jugamos”.

¿Qué ha dicho Aryna Sabalenka sobre Amanda Anisimova?

“Creo que tengo que confiar en mí misma, y tengo que aprovechar las oportunidades. Sentí que en ese partido de Wimbledon estaba dudando mucho de mis decisiones, y eso era lo principal que me estaba llevando a cometer muchos errores innecesarios”, confesó Sabalenka.

“Le di muchas oportunidades y, por supuesto, ella jugó un tenis increíble; pero siento que yo también tuve mis oportunidades. No las aproveché, y creo que la clave para mí va a ser salir ahí fuera y obviamente esforzarme, pero sobre todo confiar en mis decisiones”, añadió.

Últimas campeonas del Abierto de EE. UU.

2025: Por confirmar

2024: Aryna Sabalenka

2023: Coco Gauff

2022 : Iga Swiatek

2021: Emma Raducanu

2020: Naomi Osaka

2019: Bianca Andreescu

2018: Naomi Osaka

2017: Sloane Stephens

2016: Angelique Kerber

2015: Flavia Pennetta

2014: Serena Williams

2013: Serena Williams

2012: Serena Williams

Traducción de Sara Pignatiello