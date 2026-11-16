Los Cowboys de Dallas han sido un desastre defensivo, y una jugada resumió sus problemas.

Von Miller contra Christian McCaffrey en cobertura de pase.

Esa es una asignación que ningún coordinador defensivo debería permitir jamás.

Sin embargo, los Cowboys de algún modo pusieron a un cazamariscales de 37 años exactamente en esa situación, y el resultado fue un pase de touchdown de 66 yardas que ilustró a la perfección una defectuosa defensa.

Miller ha realizado muchas jugadas extraordinarias en una impresionante carrera en la NFL que incluye un premio al Jugador Más Valioso del Super Bowl. Pero su hoja de servicios para entrar el Salón de la Fama se llenó capturando a los quarterbacks.

Los Cowboys perdían 38-32 ante los 49ers con menos de cuatro minutos por jugar el domingo y necesitaban que la defensa pusieran un alto. En segunda y 10, Miller, de manera inexplicable, retrocedió a cobertura contra McCaffrey. Brock Purdy vio el desajuste, lanzó un pase corto y McCaffrey galopó las 60 yardas finales sin que nadie lo tocara para su segundo touchdown por recepción de más de 65 yardas en el partido.

“Está mano a mano con Von Miller porque están presionando por dentro. Esa no es la asignación que Von Miller está buscando”, comentó el analista de Fox Tom Brady durante la transmisión.

El dueño de los Cowboys Jerry Jones intentó defender a Christian Parker, el coordinador defensivo de primer año Christian Parker.

“Es lo que es”, expresó Jones. “Es un entrenador joven que está en su primer año coordinando y, básicamente, cantando las jugadas, así que habría que decir que uno esperaría poder ganar partidos como el último que hemos perdido, y voy a evaluar sus primeros tiempos. He estado con equipos que tuvieron coordinadores realmente buenos que terminaron en defensas que terminaron ganando Super Bowls”.

Los Cowboys permitieron 584 yardas —la peor cifra de la franquicia en casa— en la derrota 46-40 ante San Francisco. Tienen marca de 4-6 y siguen en la pelea en el débil Este de la Conferencia Nacional. Pero tienen que encontrar la manera de arreglar su defensa para tener una oportunidad de superar a los Giants de Nueva York (5-3-1).

Parker, de 34 años, quien fue asistente de Vic Fangio en Filadelfia, es el tercer coordinador defensivo del equipo en tres años, y el más joven que los Cowboys han tenido. El veterano entrenador Mike Pettine fue contratado hace un mes como asistente defensivo principal para ayudar tras un inicio terrible.

No está funcionando. Podrían venir cambios.

“Me pareció que la segunda mitad fue inaceptable”, dijo el entrenador Brian Schottenheimer. “El tacleo fue atroz. Vamos a hacer un análisis a fondo y ver por qué. No puedes permitir tres jugadas explosivas de más de 65 yardas para touchdowns y esperar ganar en esta liga. Hacer un análisis a fondo del video, ver los problemas, pero una defensa totalmente inaceptable en la segunda mitad”.

El regreso de Kirk

Kirk Cousins fue eficiente en su primer partido de vuelta con los Vikings y la defensa de Minnesota dominó a Jordan Love y a los Packers en la victoria 30-10.

Cousins no estuvo espectacular, pero no tiene por qué estarlo en un equipo que tiene la defensa más tacaña de la liga. Apenas cinco días después de unirse a los Vikings tras un canje con Las Vegas, Cousins completó 21 de 31 para 207 yardas, con dos touchdowns y una intercepción.

Los Vikings (7-2) están en un triple empate con Detroit y Chicago por el primer lugar del Norte de la NFC, mientras Green Bay (6-4) se mantiene en la carrera por un comodín.

Percance brutal

Aidan Hutchinson, el cazamariscales de los Lions, sufrió una grave lesión en la rodilla derecha al celebrar una captura sobre Drake Maye en la paliza 35-10 de Detroit sobre Nueva Inglaterra en Múnich. Maye se lesionó el tobillo en la jugada, pero la lesión de Hutchinson parece peor.

Una persona familiarizada con la lesión dijo a The Associated Press que Hutchinson se perderá el resto de la temporada. La persona habló bajo condición de anonimato la noche del domingo porque no se había anunciado la condición de Hutchinson.

Hutchinson cayó al suelo después de saltar en el aire para celebrar la jugada. El pateador Guillermo Gramática una vez se rompió el ligamento cruzado anterior al saltar para celebrar un gol de campo exitoso con Arizona en 2001.

La lesión de Hutchinson es una pérdida devastadora para la defensa de Detroit.

Superlativos del domingo

McCaffrey se convirtió en el primer corredor en la historia de la NFL con múltiples recepciones de touchdown de 65 o más yardas en un partido. Se convirtió en el primer jugador con 160 yardas por recepción, dos touchdowns por recepción, 60 yardas por tierra y un touchdown por carrera en el mismo partido.

Jaxon Smith-Njigba tuvo ocho recepciones para 171 yardas y un touchdown en la victoria de Seattle 21-13 en Las Vegas. El vigente Jugador Ofensivo del Año de la NFL tiene 79 recepciones para 1.207 yardas y 10 touchdowns en los primeros 10 partidos.

Jahmyr Gibbs tuvo 252 yardas desde la línea de golpeo (153 por tierra, 99 por recepción) y dos touchdowns para los Lions.

Patrick Mahomes lanzó cinco pases de touchdown en la victoria de Kansas City 35-13 en Atlanta. Dak Prescott tuvo cinco touchdowns para Dallas.

Jugada del día

El receptor de los Seahawks Tory Horton realizó una de las jugadas más inteligentes de la NFL esta temporada cuando saltó alto en el aire para palmear un saque de salida de vuelta al campo de juego, dándole al también retornador Rashid Shaheed la oportunidad de recogerlo y devolverlo para consumir valiosos segundos del reloj.

Los Raiders intentaban patear el balón fuera de la zona de anotación con 2:04 por jugar para que la primera jugada ofensiva se detuviera en la advertencia de los dos minutos.

En el lado opuesto, el receptor de los Cowboys George Pickers tomó una decisión absurda cuando fue castigado por burlarse después de hacer una recepción al final del cuarto periodo, con el equipo perdiendo por 14.

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