Es un escenario de pesadilla para cualquier jugador.

Rodeado de tus compañeros celebrando un touchdown, una gran jugada o una victoria, te dejas llevar un poco por la emoción. Y entonces caes al suelo, lesionado.

El ala defensiva de los Lions, Aidan Hutchinson, es la víctima más reciente: sufrió el domingo una lesión de rodilla que lo dejará fuera por el resto de la temporada mientras celebraba una captura en el primer cuarto contra los Patriots de Nueva Inglaterra. Hutchinson saltó y, al aterrizar, su pierna derecha cedió. Los Lions ahora se quedarán sin uno de sus mejores defensores durante el resto del año en una difícil NFC Norte.

Hutchinson no es el primer atleta que se lesiona mientras celebra.

En los últimos años ha habido un puñado de jugadores que han sufrido diversas lesiones, de distintos grados de gravedad, que los han mantenido fuera del campo.

Otras lesiones por celebraciones en la NFL

Los aficionados de los Lions ya han visto esto antes. El exlinebacker Stephen Tulloch se rompió el ligamento anterior cruzado al celebrar una captura contra los Packers de Green Bay en 2014. Ese mismo año, en la misma división Lamarr Houston, de Chicago, se rompió el ligamento mientras celebraba una captura contra los Patriots.

Al parecer, las roturas de ligamento anterior cruzado no son exclusivas de los jugadores defensivos.

El expateador de los Cardinals de Arizona Bill Gramatica celebraba un gol de campo en 2001 cuando saltó, agitando el puño con entusiasmo. Al aterrizar, se rompió el ligamento de la pierna con la que pateaba, lo que puso fin a su temporada.

Una de las lesiones más extrañas en la historia de la NFL ocurrió unos años antes, en 1997, cuando el quarterback de los Redskins de Washington Gus Frerotte anotó un touchdown. Celebró dándole un cabezazo a la pared acolchada detrás de la zona de anotación. El resultado fue un esguince de cuello, que lo envió al hospital.

Lesiones por celebraciones en otros deportes

Las lesiones por celebraciones pueden ocurrir en cualquier deporte.

El relevista de los Mets de Nueva York Edwin Díaz sufrió una lesión que puso fin a su temporada en 2023 después de celebrar un salvamento para Puerto Rico en el Clásico Mundial. Tuvieron que ayudarlo a salir del campo.

Las lesiones tampoco tienen que ocurrir durante los partidos.

El año pasado, el liniero defensivo de la Universidad de Indiana, Stephen Daley, sufrió una lesión en la pierna que lo dejó fuera por el resto de la temporada mientras celebraba con los aficionados tras la victoria de los Hoosiers en el campeonato de la Big Ten sobre Ohio State. Se perdió toda la marcha de Indiana hacia el campeonato nacional.

En 2010, el primera base de los Angelinos de Los Ángeles Kendrys Morales se fracturó la pierna izquierda mientras celebraba un grand slam para dejar tendido al rival. Saltó sobre el plato, rodeado de sus compañeros, y la pierna se le dobló debajo del cuerpo.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP