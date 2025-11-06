Charles Leclerc anuncia su compromiso antes de la carrera en Sao Paulo

Charles Leclerc no dejó de sonreír en la conferencia de prensa antes del Gran Premio de Brasil, donde un buen resultado podría acercarlo al cuarto lugar en la clasificación de pilotos. Sin embargo, su felicidad tenía más que ver con acontecimientos fuera de la pista: acaba de comprometerse.

Leclerc le pidió matrimonio a su pareja de mucho tiempo, Alexandra Saint Mleux.

"Estoy muy, muy feliz, obviamente. Es una semana especial, llena de emociones", afirmó Leclerc el jueves. "Es obviamente un momento muy especial para cualquiera dar ese paso. Y, sí, Alex y yo estamos increíblemente felices".

La temporada no le ha dado a Leclerc tantas razones para celebrar. El piloto de Ferrari comenzó el año esperando competir por el título, pero con cuatro carreras restantes solo le queda luchar por el cuarto lugar.

Actualmente es quinto, a 54 puntos del piloto de Mercedes, George Russell.

Leclerc, quien fue segundo en la temporada 2022, el mejor resultado de su carrera, llega al icónico circuito de Interlagos en una buena racha después de terminar segundo en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin y en tercer lugar en Ciudad de México el fin de semana pasado.

"El impulso está con nosotros. Hemos tenido unas buenas últimas carreras, lo cual es algo bueno, pero realmente no podemos depender del pasado para el futuro", expresó Leclerc. "Se trata de empezar de cero nuevamente".

Ferrari también tiene una ventaja de un punto sobre Mercedes por el segundo lugar en el campeonato de constructores, donde McLaren ya ha asegurado el título.

"Este fin de semana nos estamos enfocando paso a paso en lo que podemos controlar y tratando de hacer nuestros procesos lo mejor, lo más perfecto posible", añadió Leclerc. "Y luego veremos dónde terminamos".

El mejor resultado de Leclerc en Interlagos fue un cuarto lugar en 2022. Terminó quinto en 2021 y 2024, y séptimo en 2018.

"Espero que finalmente sea el fin de semana en el que vuelva al podio aquí en Brasil", dijo.

Bortoleto debutará en casa

Hace un año, Gabriel Bortoleto vio el GP de Brasil desde fuera como piloto de la academia de McLaren. Ahora, el novato de Kick Sauber participará en su carrera de casa por primera vez.

Bortoleto, de 21 años, se convertirá en el primer piloto brasileño de F1 en correr en Interlagos desde Felipe Massa en 2017.

"Quiero sentir cómo es, Interlagos y todo. Pero no lo veo como una presión. No necesito rendir mejor o peor porque estoy en Brasil. Es lo mismo. Voy a hacer mi trabajo", comentó Bortoleto. "Estoy feliz de que mi familia esté cerca, y muchos fanáticos brasileños, y eso seguro me trae mucha buena energía".

Aunque Bortoleto nació en Osasco, una ciudad en el estado de Sao Paulo ubicada a menos de 20 millas del circuito, no lo ve como una ventaja de local.

"Es una pista a la que no he ido tantas veces en el pasado. He conducido aquí una vez, pero hace cuatro años con un coche GT. Así que no conozco mucho la pista", dijo Bortoleto. "Pero estoy muy emocionado de conducir aquí frente a la multitud brasileña".

