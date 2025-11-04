Las lesiones e inconsistentes actuaciones de los Chiefs los tienen con marca de 5-4

Los Chiefs de Kansas City han demostrado esta temporada que pueden vencer a casi cualquier equipo cuando juegan a su mejor nivel.

Pero también pueden perder con bastante facilidad cuando no lo hacen.

Es una diferencia notable con respecto a años anteriores, cuando Kansas City podía superar castigos, pases caídos y otros errores y aún así sacar una victoria.

Los Chiefs terminaron 15-2 la temporada pasada en gran parte porque se sostuvieron en juegos que no tenían derecho a ganar, pero la buena fortuna no ha continuado este año y tienen un récord de 5-4 después de perder el domingo 28-21 ante Buffalo.

"Hemos tenido grandes momentos y hemos tenido malos momentos", afirmó el quarterback de los Chiefs, Patrick Mahomes. “Tenemos que ser más consistentes como equipo. Tengo que ser más consistente como mariscal de campo. Tenemos que ser capaces de luchar”.

"Hemos estado en muchos de estos tipos de juegos cerrados en nuestra historia, y ahora no están saliendo a nuestro favor. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con esa adversidad? ¿Cómo podemos ser mejores y aprender de ello? Solo puedes aprender de tantas derrotas".

El juego contra los Bills marcó un cierre adecuado para la primera mitad de la temporada para Kansas City debido a las similitudes con el primer partido de la temporada en Brasil. En ese juego, los Chiefs jugaron de manera similar, lidiando con lesiones que surgieron durante el partido y con la oportunidad de ganar al final, solo para que su defensiva fallara cuando necesitaba detener al rival.

De hecho, la salud se está convirtiendo nuevamente en un problema para los Chiefs, especialmente a lo largo de la línea ofensiva.

Esperan recuperar al novato Josh Simmons en algún momento, pero el talentoso tackle izquierdo ha estado fuera del equipo para atender una situación familiar durante varias semanas. Luego, contra Buffalo, el tackle derecho Jawaan Taylor se lesionó el tobillo, y por un momento, el guardia izquierdo Kingsley Suamataia también abandonó el encuentro dejando a Kansas City con una línea ofensiva improvisada.

Sumado al esguince de ligamento en la rodilla que dejó fuera al corredor Isiah Pacheco, no fue una sorpresa que los Chiefs igualó su segundo puntaje más bajo de esta temporada; 17 puntos que también tuvieron ante Filadelfia.

"Tenemos que hacerlo mejor que eso, obviamente, cuando estamos jugando contra un buen equipo de fútbol", comentó el entrenador de los Chiefs, Andy Reid. "Empieza conmigo, haciendo mejor mi trabajo, poniendo a los muchachos en una buena posición para hacer algunas jugadas".

Ahora los Chiefs están en una posición inusual: si los playoffs ocurrieran esta semana, estarían fuera.

En lugar de luchar por el primer puesto en la recta final, se ven obligados a luchar por un boleto a los playoffs.

"Va a ser una batalla cuesta arriba cuando regresemos", expresó Mahomes, "pero creo que nuestros muchachos están preparados para ello".

Qué funciona

Los Chiefs están obteniendo lo que esperaban de su trío de receptores Rashee Rice, Xavier Worthy y Marquise Brown.

Worthy se perdió tiempo después de lesionarse el hombro en el partido inaugural contra los Chargers, y Rice se perdió seis juegos mientras cumplía una suspensión por violar la política de conducta personal de la liga. Pero desde que los tres han estado disponibles, han logrado impulsar una ofensiva que hasta el pasado domingo había comenzado a parecerse a las ofensivas de Reid y Mahomes de antaño.

Necesita ayuda

La línea defensiva de Kansas City ha sido superada con demasiada frecuencia esta temporada, y contra los Bills tuvieron su peor juego, hasta ahora. James Cook corrió para 114 yardas y Josh Allen siguió colándose en la zona de anotación para touchdowns.

