Patriots y Bills buscan el Super Bowl. Jets y Dolphins quieren respeto en el Este de la AFC

Es como en los viejos tiempos otra vez para los Patriots de Nueva Inglaterra. Todos los demás en el Este de la AFC les están persiguiendo.

Es una posición que la franquicia conoce demasiado bien, tras un reinado de casi dos décadas — 17 títulos divisionales en 19 años — antes de que Josh Allen y los Bills de Buffalo ganaran cinco seguidos. El avance al Super Bowl la temporada pasada, liderado por el quarterback de segundo año Drake Maye, ha elevado las expectativas para los Patriots y les ha dado a los Bills, los Jets de Nueva York y los Dolphins de Miami un objetivo claro.

“Somos el equipo al que están cazando. Y tenemos que llevar ese peso sobre los hombros cada vez que salimos ahí afuera”, afirmó Marcus Jones, cornerback de los Patriots.

Y para los Patriots de Mike Vrabel no se trata solo de la división, ya que parecen ser uno de los favoritos — junto con los Bills — para volver a salir de la conferencia y estar en el Super Bowl.

Ese fue el caso de Allen y Buffalo los últimos seis años, pero no pudieron superar el obstáculo de los playoffs. Los Bills despidieron a Sean McDermott y ascendieron al coordinador ofensivo Joe Brady, quien a los 36 años es el entrenador en jefe más joven de la NFL y de inmediato queda encargado de una misión de Super Bowl o fracaso.

“Creo que lo simple es que no queremos estrellarnos contra el muro, queremos atravesarlo", comentó el tackle izquierdo Dion Dawkins. “Así que la mentalidad es atravesar el muro que sabemos que está ahí en lugar de chocarnos con él. Ya sabes, no dejes que el muro te golpee. Tú golpeas el muro y atraviesas los muros”.

“Y luego, del otro lado, como sabemos, está el Trofeo Lombardi”, añadió.

Para los Jets y los Dolphins, sin embargo, el objetivo simple pero enorme es volver a la respetabilidad en lo que parece ser una división dominada por los de arriba.

“Todavía estamos girando ese barco. Todavía lo estamos girando, pero me gusta exactamente dónde estamos”, señaló Aaron Glenn, entrenador de Nueva York.

Bills tienen varias caras nuevas, pero el mismo gran objetivo

Allen está en su mejor momento a los 30 años y tiene un nuevo creador de jugadas explosivas después de que los Bills adquirieran a DJ Moore de Chicago en marzo. Aunque la ofensiva, que incluye al campeón vigente de yardas por tierra de la NFL James Cook, espera ser productiva como de costumbre, la defensa es donde están las incógnitas.

Y el coordinador debutante Jim Leonhard intentará mejorar una unidad que tendrá al menos cinco titulares nuevos.

“Creo que el estándar aquí ahora mismo es ganar. Campeonatos y ganar. Todos entienden lo que está pasando. Somos un equipo demasiado bueno como para quedarnos cortos. Es así de simple”, indicó el safety C.J. Gardner-Johnson.

Los Patriots no sorprenderán a nadie esta temporada

Maye dio el siguiente paso en su rápido desarrollo y terminó segundo detrás de Matthew Stafford, de los Rams de Los Ángeles, en la votación de AP para el MVP de la NFL, durante una temporada en la que lanzó para 4.394 yardas con 31 touchdowns y completó el 72% de sus pases.

Ahora tiene al receptor estrella A.J. Brown para lanzarle, tras un canje en la temporada baja con Filadelfia. Y la defensa, una de las mejores unidades integrales de la NFL la temporada pasada, debería volver a ser una fortaleza.

“Es un equipo completamente nuevo. Y vamos a tener que aprender a cocinar juntos como equipo, como los Patriots de 2026. Nada está garantizado”, declaró el linebacker Robert Spillane.

Jets buscan terminar con su sequía de 15 años sin playoffs

Glenn renovó su cuerpo técnico tras una primera temporada de 3-14 y ahora está a cargo de la defensa con el coordinador debutante Brian Duker, mientras que Frank Reich fue contratado como coordinador ofensivo.

Los Jets incorporaron al quarterback Geno Smith — un reencuentro con el equipo en el que comenzó su carrera en 2013 — para impulsar lo que fue un ataque aéreo lamentable hace un año, uniéndolo con creadores de jugadas probados como el receptor Garrett Wilson y el corredor Breece Hall. También seleccionaron al cazamariscales David Bailey con la segunda selección global para reactivar la presión al pasador.

Muchas miradas están puestas en el futuro de los Jets, que intentan terminar con la sequía activa más larga de la NFL sin postemporada, con 15 temporadas. Glenn probablemente necesita duplicar su total de victorias para mantenerse en el cargo.

“AG ha hecho un gran trabajo al trazar el plan para este equipo y hacia dónde quiere llevarnos. Y es nuestro trabajo convertir eso en realidad”, expresó Smith.

Dolphins en modo reinicio tras una remodelación en la temporada baja

Aunque los Dolphins insisten en que no es un año de reconstrucción, sin duda están en un reinicio total tras separarse del gerente general Chris Grier, el entrenador Mike McDaniel y el quarterback Tua Tagovailoa. Los receptores Tyreek Hill y Jaylen Waddle también se fueron, junto con la mayoría de las piezas clave que dieron forma al plantel de Miami.

El nuevo gerente general Jon-Eric Sullivan y el entrenador Jeff Hafley han comenzado a rehacer el plantel, que, fuera de unos pocos veteranos, está compuesto en su mayoría por jugadores de primer y segundo año. El corredor De’Von Achane, el linebacker Jordyn Brooks y el centro Aaron Brewer son piezas fundamentales tras firmar extensiones de contrato.

Los Dolphins esperan que Malik Willis, ex suplente de Green Bay, junto con un grupo de receptores jóvenes, pueda ofrecer esperanza para el futuro.

“Todos los equipos tienen buenos jugadores; se trata de ponerlos en posición para tener éxito", dijo Williams.

Pronóstico de posiciones:

Bills, Patriots, Jets, Dolphins

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Los periodistas deportivos de AP Kyle Hightower, Alanis Thames y John Wawrow contribuyeron.

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