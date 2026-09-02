El receptor abierto Dohnte Meyers pasa de la Liga Canadiense al roster de Bengals

El año pasado, el receptor abierto Dohnte Meyers solo esperaba consolidarse en la Liga Canadiense de Fútbol.

Ahora, está en el roster de 53 jugadores de los Bengals de Cincinnati para comenzar la temporada regular.

“Se ha ganado su lugar, eso seguro”, afirmó El entrenador Zac Taylor. “Simplemente siguió haciendo jugadas una y otra vez. No estábamos diseñando cosas para él. Así es como realmente se logra. Cuando se te presenta la oportunidad, tienes que aprovecharla al máximo”.

Meyers comenzó su carrera en Presbyterian College, de la FCS, con una beca académica. Tras tener éxito a ese nivel, se transfirió a Delta State University, de la División II. Meyers hizo lo suficiente en Delta State como para ganarse una invitación al campamento de novatos de los Falcons de Atlanta en 2023, pero eso duró solo tres días y tuvo unas cuantas repeticiones aquí y allá. En ese momento no pudo volver a abrirse paso en la NFL, así que asistió a todos los entrenamientos de todas las ligas que pudo encontrar.

Meyers terminó pagando de su bolsillo para entrenar en la Liga Canadiense de Fútbol.

“Quería aprovechar cualquier oportunidad disponible para mí y dejar que las cosas siguieran su curso. Hacer todos los entrenamientos posibles y partir de ahí”, comentó.

Meyers explotó con Saskatchewan en 2025, lo que llamó la atención de los Bengals. Tuvo 65 recepciones para 1.056 yardas y ocho touchdowns mientras los Roughriders ganaban el título de la Grey Cup.

Firmó con Cincinnati en enero en una operación que no recibió mucha atención. Comenzó los entrenamientos de temporada baja cerca del fondo de la tabla de profundidad de receptores.

Día a día, Meyers fue escalando y haciendo jugadas. Mostró lo suficiente como para ganarse un lugar con los Bengals.

“Ha demostrado que con el balón en las manos puede ser realmente bueno. Puede generar separación y tiene buen instinto”, indicó Meyer. “He quedado muy satisfecho con el campamento que ha tenido, y simplemente seguiremos viendo cómo encaja eso en nuestro plan de juego a medida que avancemos”.

Meyers no se considera un novato. Tiene varios años de experiencia profesional en la CFL, y sintió que esa experiencia lo preparó para la oportunidad que tiene ahora.

“Es algo a lo que estoy acostumbrado, ser profesional durante dos años”, comentó Meyer. “La forma en que hacemos las cosas aquí es diferente. Hay un nivel distinto de preparación e intención”.

A pesar de que hizo un buen papel en el campamento de entrenamiento y la pretemporada, Meyers tuvo que pasar por el estrés del día de recortes el domingo. Se enteró de que había hecho el equipo en una llamada telefónica del entrenador de receptores Troy Walters.

“Intentaba mantener los pies en la tierra. Trataba de relajarme. No ponerme demasiado ansioso. Estar presente y absorber cada momento”, contó.

Dice que su recorrido apenas está comenzando. Meyers está en el equipo, pero ahora busca demostrar que está listo para más jugadas, más objetivos de pase y un rol más grande en un equipo con uno de los mejores grupos de receptores de la NFL.

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