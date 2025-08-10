Stay up to date with notifications from The Independent

Kayfus conecta su 1er jonrón en las mayores; Guardianes se imponen 3-1 a Medias Blancas

AP Noticias
Sábado, 09 de agosto de 2025 23:31 EDT
GUARDIANES-MEDIAS BLANCAS
GUARDIANES-MEDIAS BLANCAS (AP)

CJ Kayfus conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas y anotó dos veces para ayudar a que los Guardianes de Cleveland se impusieran el sábado 3-1 sobre los Medias Blancas de Chicago, con lo cual hilaron su quinta victoria.

Kayfus, ascendido a las mayores el 2 de agosto, bateó un jonrón en la sexta entrada para una ventaja de 3-2. Obtuvo un boleto y anotó la carrera del desempate con un doble de Brayan Rocchio en la cuarta.

Tras conseguir el viernes un doble de tres carreras en la victoria de 9-5, Kayfus tiene siete hits en sus primeros 23 turnos al bate, incluidos cuatro extrabases.

Steven Kwan comenzó el juego con un doble y anotó con un sencillo de Kyle Manzardo para la otra carrera de Cleveland.

Joey Cantillo (3-2) lanzó cinco actos y dos tercios, permitiendo una carrera con cuatro hits y dos bases por bolas. Recetó además tres ponches.

Cade Smith logró su quinto salvamento con un noveno episodio perfecto.

Michael A. Taylor conectó su octavo jonrón de la temporada y el tercero en los últimos cuatro juegos para empatar en la segunda entrada. Aportó dos de los cuatro hits de Chicago.

Sean Burke (4-9) abrió el encuentro y lanzó tres innings y un tercio, permitiendo dos carreras con cinco hits, tres bases por bolas y siete ponches.

Por los Guardianes, los dominicanos Ángel Martínez de 1-1, José Ramírez de 4-0, Carlos Santana de 2-0. El venezolano Gabriel Arias de 4-0, Brayan Rocchio de 4-1 con una remolcada.

Por los Medias Blancas, el venezolano Lenyn Sosa de 5-1. Los cubanos Édgar Quero de 3-0, Luis Robert de 4-0. El panameño Miguel Amaya de 2-0.

