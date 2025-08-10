Los Filis reincorporan al relevista veterano de 40 años David Robertson

Los Filis de Filadelfia llamaron al relevista de 40 años David Robertson desde Lehigh Valley de la Triple-A el domingo, tres semanas después de que firmó un contrato como agente libre con los líderes del Este de la Liga Nacional.

Robertson hizo seis apariciones de relevo con Lehigh Valley y tuvo una efectividad de 10.13, aunque tuvo cuatro salidas sin permitir carreras. Ponchó a seis, dio una base por bolas y permitió 11 hits y seis carreras en cinco 1/tres entradas.

Los Filis hicieron el movimiento antes del último juego de la serie en Texas, donde Robertson tuvo un récord de 3-4 con una efectividad de 3.00 en 68 juegos la temporada pasada.

“Para empezar, me gustaría simplemente integrarlo un poco, en situaciones de menor presión, pero podríamos vernos obligados a usarlo en situaciones de alta presión, quién sabe”, indicó el manager Rob Thomson.

El lanzador derecho Alan Rangel fue enviado al equipo de la Triple-A para hacer espacio en el roster de 26 jugadores.

A lo largo de su carrera de 16 años en las Grandes Ligas, Robertson ha tenido una efectividad de 2.91 en 861 juegos, todos menos uno como relevista. Ha disputado los playoffs nueve veces, incluyendo el último título de la Serie Mundial de los Yankees de Nueva York en 2009.

Este es su tercer período con los Filis, primero como agente libre antes de la temporada 2019 y luego después de ser adquirido en un intercambio con los Cachorros de Chicago en 2022. Jugó nueve temporadas con los Yankees en dos períodos diferentes en Nueva York, después de que el equipo lo seleccionó en la 17ma ronda del draft amateur de 2006.

“Es una influencia calmante. Ha pasado por esto antes, Series Mundiales, carreras de playoffs. Creo que es un buen tipo para que los más jóvenes se apoyen en él y aprendan”, añadió Thomson.

