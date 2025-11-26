Burrow y Jackson se vuelven a enfrentar, pero podría no ser tan espectacular como la campaña pasada

En dos juegos la temporada pasada, Joe Burrow lanzó para 820 yardas contra Baltimore, pero los Ravens ganaron ambos encuentros. Lamar Jackson, en cambio, pasó para 638 yardas y corrió para 88 contra Cincinnati.

Este jueves se vuelven a enfrentar, pero no es seguro que cualquiera de los dos quarterbacks tenga una actuación digna de fuegos artificiales frente a una audiencia nacional en el Día de Acción de Gracias.

Burrow jugará por primera vez ante Baltimore desde la semana dos, y aunque los Bengals ciertamente dan la bienvenida a su regreso tras la cirugía por una lesión en el dedo del pie, la falta de ritmo podría ser un factor. Jackson, por su parte, regresó de su lesión en el tendón de la corva el mes pasado, pero ha lidiado con problemas en la rodilla, el tobillo y el dedo del pie desde entonces y parece menos explosivo de lo habitual al correr.

"Estamos ganando, así que de eso se trata todo. No puedo controlar una lesión", dijo Jackson. “Cosas así suceden. Desafortunadamente, está sucediendo en el momento equivocado, creo”.

Los Ravens (6-5) están ganando, ayudados por un tramo favorable en el calendario han ganado cinco seguidos para igualar a Pittsburgh en la cima de la AFC Norte. Por su parte puede que Burrow no tenga suficiente para salvar a los Bengals (3-8), que solo tuvieron una victoria sin él.

El pronóstico inicial era que Burrow estuviera fuera al menos tres meses y regresar hasta la semana 15 ante los Ravens. Pero logró estar de vuelta aproximadamente dos semanas y media antes de lo esperado.

"Las victorias y los campeonatos de división que hemos ganado son las cosas más emocionantes que hemos hecho, pero siempre que tienes una oportunidad como esta contra un oponente divisional que ha ganado cinco seguidos y estás jugando un jueves por la noche frente al mundo, es una oportunidad emocionante", expresó Burrow.

Si Cincinnati va a hacer un último esfuerzo para llegar a los playoffs, tendrán que empezar ya. Los próximos tres juegos del equipo son contra los Ravens, los Bills y luego nuevamente los Ravens.

Amenaza profunda

Ja’Marr Chase de Cincinnati regresa tras una suspensión de un juego por escupir a Jalen Ramsey de Pittsburgh. En nueve juegos contra Baltimore, incluidos los playoffs, Chase tiene 67 recepciones para 1.046 yardas y nueve touchdowns.

La temporada pasada Chase tuvo 21 recepciones para 457 yardas y cinco touchdowns en dos juegos contra los Ravens, un récord de la NFL para yardas recibidas por un jugador contra un oponente en una temporada.

Pero Tee Higgins de Cincinnati sigue en el protocolo de conmoción, lo que podría abrir la puerta para que Mitchell Tinsley sea nuevamente titular. Tinsley fue titular en lugar de Chase el fin de semana pasado.

Más estrictos

¿Realmente han mejorado tanto los Ravens en defensa, o simplemente se han enfrentado a una competencia más débil? Esa es la pregunta para Baltimore antes del juego de esta semana después de que mantuvieron a sus seis oponentes anteriores por debajo de los 20 puntos. Eso incluye enfrentamientos con los Rams y los Bears, pero también con los Dolphins, Vikings, Browns y Jets.

Burrow y Chase parecen representar una prueba bastante formidable.

"Tienen una ofensiva muy bien organizada. Saben lo que están haciendo", dijo el entrenador de los Ravens, John Harbaugh. “Los principios están integrados en ella, y esas son las cosas con las que tienes que lidiar. Ahora con Joe ejecutándolos, y él es el principal, el sistema fue construido para Joe Burrow. Así que eso es lo que estamos tratando de defender".

