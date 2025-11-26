Mbappé factura triplete en siete minutos en el partido de Champions del Real Madri ante Olympiakos

Kylian Mbappé facturó el segundo hat trick más rápido en la historia de la Liga de Campeones al marcar el miércoles tres veces para el Real Madrid en poco menos de siete minutos contra el Olympiakos.

El astro francés anotó a los 22, 24 y 29 minutos después de que el portugués Chiquinho había adelantado Olympiakos por delante en el octavo minuto del encuentro en Grecia.

La tripleta de Mohamed Salah para Liverpool contra Rangers en 2022 había roto el récord del más rápido jamás anotado en la Liga de Campeones, según Opta Analyst. El delantero egipcio necesitó seis minutos y 12 segundos para marcar sus goles después de ingresar al partido siete minutos antes de su primer gol.

Fue el quinto hat trick de Mbappé en la Liga de Campeones, y el segundo esta temporada. Había anotado tres veces contra Kairat en la segunda jornada de la fase de liga.

