Tre’von Moehrig de los Panthers suspendido uno partido por golpear a jugador de lso 49ers

AP Noticias
Martes, 25 de noviembre de 2025 17:08 EST
El safety de los Panthers de Carolina, Tre’von Moehrig, fue suspendido un partido sin sueldo por golpear en la ingle al receptor abierto de los 49ers de San Francisco, Jauan Jennings, durante el partido del lunes.

Moehrig puede apelar la suspensión bajo el Acuerdo Colectivo de la NFL. Una audiencia sería llevada a cabo por Derrick Brooks, Ramon Foster o Jordy Nelson, los oficiales de audiencia designados y compensados conjuntamente por la NFL y la NFLPA para decidir las apelaciones de la disciplina de los jugadores en el campo.

Moehrig será elegible para regresar al roster activo de los Panthers el próximo lunes.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

