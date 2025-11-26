Smith-Njigba y Garrett ponen en peligro dos récords de la NFL antes de Acción de Gracias

Jaxon Smith-Njigba ya logró la temporada de recepción más prolífica en la historia de Seattle y podría convertirse en el primer receptor de 2.000 yardas de la NFL.

Smith-Njigba no es el único que podría acabar en el libro de récords esta campaña. Myles Garrett, el ala defensiva de Cleveland, se está acercando al récord de capturas en una sola temporada después de acumular 13 en los últimos cuatro juegos.

El calendario ni siquiera ha llegado al fin de semana de Acción de Gracias y ya están al borde de romper dos récords de una sola temporada de la NFL.

Smith-Njigba acumuló 167 yardas en recepciones el domingo contra Tennessee, para llegar 1.313 en lo que va de esta temporada. Rompió el récord de la franquicia de 1.303 yardas que D.K. Metcalf estableció en 2020 y tiene la tercera mayor cantidad de yardas recibidas de cualquier jugador en los primeros 11 juegos de su equipo. Elroy "Crazy Legs" Hirsch tuvo la mayor cantidad con 1.349 yardas en 1951, seguido por las 1.327 de Charley Hennigan en 1961 y las 1.324 de Tyreek Hill en 2023.

Las 119,4 yardas por juego de Smith-Njigba están justo detrás de las 122,8 de Calvin Johnson en 2012, cuando estableció el récord de una sola temporada con 1.964 yardas de recepción. Pero debido a que ahora la temporada se extiende a 17 semanas, Smith-Njigba podría superar ese récord y convertirse en el primer jugador en romper la barrera de las 2.000 yardas.

Smith-Njigba ha logrado esos elevados números de recepción a pesar de jugar para el único equipo en la NFL que corre en más de la mitad de sus jugadas ofensivas. Smith-Njigba ha representado el 46.9% de las yardas de recepción de Seattle hasta ahora esta temporada, una marca superada solo cuatro veces desde 1948. El último jugador con una mayor participación en los últimos 50 años Ken Burroughs con el 50,6% de las yardas de recepción para los Oilers de Houston.

Las 18 capturas de Garrett hasta ahora representan la mayor cantidad para un jugador en los primeros 11 juegos de temporada, por encima de las 17 y media de Mark Gastineau en 1984 cuando estableció el récord con 22. Michael Strahan rompió el récord de Gastineau con 22 capturas y media en 2001, un total que fue igualado hace cuatro años por T.J. Watt de Pittsburgh.

Garrett necesita solo cinco capturas en sus últimos seis juegos para romper el récord. Ha registrado al menos tres capturas en tres de los últimos cuatro duelos, con su última gran actuación cuando derribó a Geno Smith tres veces el domingo en una victoria sobre Las Vegas.

El único jugador con más juegos de tres capturas en una temporada fue Lawrence Taylor, quien tuvo cuatro en 1986 cuando ganó el galardón MVP de la AP con los Giants de Nueva York.

Aunque Garrett está perfilado para establecer un récord, se encuentra detrás de lo que hizo Reggie White en la temporada de 1987 afectada por la huelga. Ese año se disputaron apenas 15 partidos por equipo y White se lo perdió debido a que presentaron jugadores de reemplazo. White tuvo 19 capturas en sus primeros 11 juegos esa temporada y terminó con 21 en 12 juegos.

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes