Barcelona se atasca en la Champions, pero Flick es optimista sobre recuperación del equipo

Hansi Flick cree que su Barcelona debe jugar “de forma más agresiva” ahora que el equipo azulgrana se ha sumido en una mini-crisis en la Liga de Campeones.

La derrota del Barcelona por 3-0 ante Chelsea el martes dejó al equipo en el 15to puesto antes que se completara la quinta fecha el miércoles. Venían de empatar 3-3 de visita al Club Brujas. En ambos partidos, los errores defensivos fueron costosos.

En Stamford Bridge la noche del martes, el Barcelona fue superado y su ataque no logró marcar por primera vez en 53 partidos. Fue un golpe de realidad para el club catalán que había levantado su rendimiento en España.

“Hemos visto al Chelsea más dinámico y es lo que quiero de mi equipo", manifestó Flick. "Tenemos que luchar más y jugar de forma más agresiva”.

Fue la segunda derrota del Barça en esta edición de la Liga de Campeones. Perdió en casa ante el Paris Saint-Germain a principios de octubre. Con tres partidos restantes en la fase de liga, el conjunto catalán recibirá al Eintracht Frankfurt el próximo mes.

“Soy positivo de cara a los próximos encuentros. Nos quedan tres partidos y estoy confiado en que los podemos ganar”, sostuvo Flick.

Flick comentó que las cosas podrían haber sido diferentes en Londres si Ferran Torres hubiera convertido su oportunidad a corta distancia en el quinto minuto, cuando falló desde cerca del punto de penal con sólo el portero por vencer. Dijo que la tarjeta roja al defensor Ronald Araújo a los 44 minutos también incidió.

“Empezamos bien, con buenas oportunidades, de Ferran, y luego con uno menos ya era muy difícil. No tuvimos la intensidad necesaria, pero soy positivo de cara al futuro”, dijo. ”Con uno más se juega mejor. Para el Chelsea jugar contra diez es una gran ventaja”.

Flick señaló que también fue costoso que el equipo perdiera “balones fáciles bajo presión".

Chelsea controló la posesión y tuvo tres veces más intentos que el Barça, cuya joven estrella Lamine Yamal fue anulado durante el partido.

Los azulgranas no habían dejado de marcar al menos una vez en un partido desde diciembre de 2024 contra Leganés en La Liga española, marcando la racha más larga en la historia del club.

De esos 53 partidos, el Barça ganó 39, empató siete y perdió siete, anotando 151 goles en el proceso.

Fue la cuarta derrota del equipo de Flick en sus últimos 10 partidos en todas las competiciones, con las otras ocurriendo cuando enfrentó a otros oponentes difíciles como el Real Madrid, el Sevilla y el PSG.

El Barça recibirá al Alavés el sábado en La Liga.

