Broncos ganan su 1er título divisional en una década, rompen dominio de Chiefs y buscan el cetro

Los Broncos de Denver ganaron su primer título de la División Oeste de la Conferencia Americana en una década el sábado, cuando los Texans de Houston derrotaron 20-16 a los Chargers de Los Ángeles.

Eso significa que los Broncos albergarán su primer partido de playoffs desde enero de 2016. Pueden asegurar el primer puesto de la Americana tan pronto como el domingo, si los Patriots, Jaguars y Bills pierden o empatan todos sus duelos de la semana 17.

El título de división de los Broncos puso fin a una racha de nueve coronaciones consecutivas de los Chiefs de Kansas City (6-10), cuya seguidilla de siete apariciones en la final de la Americana terminó con una temporada plagada de lesiones que incluyó un grave problema de rodilla para el quarterback Patrick Mahomes.

Si el primer puesto de la conferencia sigue en juego después de los partidos del domingo, los Broncos pueden asegurar el primer puesto y el descanso de la primera ronda que viene con ello si vencen el próximo fin de semana a los Chargers (11-5) .

Los Broncos (13-3) han perdido los tres partidos contra los Chargers desde que Jim Harbaugh asumió como su entrenador la temporada pasada.

El sábado, cuando los Texans ganaron, los Broncos tuitearon "CAMPEONES DE LA AFC OESTE" con una marca de verificación verde junto al primer objetivo y el mensaje, "y seguimos subiendo."

Después de que los Broncos aseguraron un lugar en los playoffs a principios de este mes, el entrenador Sean Payton insistió varias veces en que no había nada que celebrar aún porque no habían alcanzado ninguno de sus tres objetivos:

Uno. Título de la AFC Oeste.

Dos. La mejor posición de playoffs posible.

Tres. Super Bowl 60.

Después de su victoria 20-13 en Kansas City la noche de Navidad, se preguntó al estratega si sería raro asegurar la división desde el sofá este fin de semana.

Payton respondió: "No. Será relajante, será agradable."

El mariscal de campo de los Broncos, Bo Nix, estaba tan concentrado en ganar en la semana 18 que juró que no estaba prestando mucha atención al encuntro sabatino entre Houston y Los Ángeles.

"Al final, nada de eso realmente importa", dijo Nix después de la primera victoria de Denver en Arrowhead desde 2015. "Tenemos que jugar el último partido, y tenemos que encargarnos de eso. Ellos (los Chargers) van a ser un buen equipo. Algún otro equipo podría ayudarnos en el camino, pero al final, se reducirá a nosotros contra ellos. Estamos emocionados de tenerlos en casa."

