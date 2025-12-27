Raiders colocan a Maxx Crosby en la reserva de lesionados terminando su temporada

La temporada de Maxx Crosby ha terminado. Si su tiempo con los Raiders de Las Vegas también ha llegado a su fin, está por verse.

Los Raiders colocaron a su estrella en la defensa, quien ha lidiado con una lesión en la rodilla durante gran parte de la temporada, en la lista de reservas lesionados el sábado, lo que significa que no jugará en sus dos últimos partidos.

Las Vegas recibe a los Giants de Nueva York el domingo y a Kansas City la semana siguiente.

“Después de una consulta deliberada y exhaustiva con múltiples profesionales médicos de primer nivel, quedó claro que esta decisión es lo mejor tanto para la franquicia como para el jugador. Maxx es un guerrero, y ha luchado extremadamente duro para competir cada semana con sus compañeros desde que se lesionó la rodilla a mitad de temporada”, dijeron los Raiders en un comunicado.

"Estamos agradecidos por sus extraordinarias contribuciones. Es un verdadero Raider dentro y fuera del campo; esperamos su liderazgo y fortaleza hasta 2026 y más allá".

El movimiento se produce un día después de que los Raiders dejaran a Crosby fuera del juego contra los Giants. Crosby abandonó las instalaciones después de ser informado de esa decisión, la cual el entrenador Pete Carroll dijo en ese momento que apoyaba. Carroll negó que hubiera un conflicto entre Crosby y la organización.

"Ha estado luchando con todo su esfuerzo todo el tiempo", dijo Carroll el viernes. "Es tan buen competidor como se puede ser. No se puede luchar más de lo que él ha luchado. Haría cualquier cosa para poder estar jugando".

Los Raiders y los Giants llegan a su enfrentamiento con récords de 2-13, y el perdedor tiene la ventaja para obtener la primera selección general del draft. Las Vegas podría usar la primera selección en un quarterback como el ganador del Trofeo Heisman el cubano Fernando Mendoza, con la esperanza de abordar una necesidad de larga data para una organización que lleva más de dos décadas sin una victoria en los playoffs.

Además de sacar a Crosby de la alineación, el club hizo otros movimientos esta semana que indican que están en modo de reconstrucción.

El ala cerrada Brock Bowers (rodilla) y el safety Jeremy Chinn (espalda) fueron colocados en la lista de reservas lesionados por el resto de la temporada el miércoles. Bowers es un dos veces Pro Bowler que obtuvo honores de primer equipo All-Pro la temporada pasada. Chinn ha sido titular en todos los partidos y terminará con 114 tacleadas, tres para pérdida, y una captura.

En cuanto a Crosby, es uno de los mejores defensores de pase de la liga. Tiene diez capturas y un récord personal de 28 tacleadas para pérdida esta temporada. Crosby ha registrado capturas de dos dígitos en tres de las últimas cuatro temporadas.

Crosby dejó claro a principios de esta semana que ganar era más importante que obtener la primera selección del draft.

"No me importa la selección", dijo Crosby en ese momento. "No juego para eso. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es ser el mejor ala defensiva del mundo, y eso es en lo que me enfoco todos los días, ser un gran líder y ser una influencia y ser ese tipo de manera constante para mi equipo. La oficina principal, los entrenadores, ellos se encargan de eso".

Aunque Crosby ha insistido durante mucho tiempo en que quería comenzar y terminar su carrera jugando para los Raiders, la franquicia podría tomar esa decisión por él al encontrar un socio de intercambio para un jugador de 28 años en su mejor momento.

Firmó una extensión de tres años por valor de 106,5 millones de dólares, con 91,5 millones garantizados, el cinco de marzo que brevemente hizo de Crosby el jugador no mariscal de campo mejor pagado en la historia de la NFL. El acuerdo lleva a Crosby hasta la temporada 2029.

