Ravens descartan a Lamar Jackson para partido crucial en Green Bay

El quarterback de los Ravens de Baltimore, Lamar Jackson, quedó descartado para el partido del sábado por la noche contra los Packers de Green Bay debido a la lesión de espalda que lo obligó a abandonar el encuentro del pasado fin de semana, una derrota ante los Patriots de Nueva Inglaterra.

Los Ravens, que necesitan una victoria, incluyeron a Jackson en la lista de inactivos para el partido del sábado. El mariscal de campo, dos veces nombrado el Jugador Mäs Valioso de la NFL, no practicó en toda la semana y fue mencionado como dudoso el jueves, en el informe de lesiones de los Ravens.

Esto significa que ninguno de los dos equipos tendrá disponible a su quarterback titular. Los Packers (9-5-1) anunciaron el viernes que no contarán con Jordan Love, quien ha estado en el protocolo de conmociones desde que recibió un golpe casco a casco en el segundo cuarto de la derrota en tiempo extra por 22-16 en Chicago el fin de semana pasado.

Este será el cuarto partido que Jackson se pierda esta temporada. Se lesionó en el segundo cuarto de la derrota 28-24 de los Ravens ante Nueva Inglaterra. Jackson también se perdió tres partidos a principios de esta temporada por una lesión en el tendón de la corva.

Baltimore (7-8) ha tenido un récord de 1-2 en los partidos que Jackson se ha perdido. Los Ravens vencieron a Chicago 30-16 el 26 de octubre en el único partido en el que ha sido titular Tyler Huntley, quien se espera que inicie en lugar de Jackson.

Los Packers ascendieron al mariscal de campo Clayton Tune de su escuadra de práctica a su lista activa para el partido del sábado, por lo que sería suplente de Malik Willis. Los Packers también ascendieron al ala cerrada Drake Dabney de su escuadra de práctica a su lista activa para el sábado.

Green Bay también estará sin el tackle derecho Zach Tom por segundo partido consecutivo mientras lidia con una lesión de rodilla. El safety de los Packers, Evan Williams, quien no jugó contra los Bears debido a su propio problema de rodilla, está disponible para el partido del sábado.

Se unieron a Love y Tom en la lista de inactivos de los Packers los linieros defensivos Collin Oliver, Nazir Stackhouse y Barryn Sorrell, así como el receptor abierto Savion Williams.

Los otros jugadores inactivos de los Ravens son el receptor abierto Tylan Wallace, el esquinero Keyon Martin, el tackle ofensivo Joseph Noteboom y el tackle defensivo Aeneas Peebles.

La única ruta de Baltimore hacia los playoffs es una victoria en Green Bay el sábado, una derrota de los Steelers en Cleveland el domingo y un triunfo de los Ravens en Pittsburgh el 4 de enero.

Green Bay ya ha asegurado un lugar en los playoffs.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes