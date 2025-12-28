Texans aseguran 3er pasaje consecutivo a playoffs con victoria de 20-16 sobre Chargers

C.J. Stroud lanzó dos pases largos de touchdown en las dos primeras series ofensivas de Houston en el encuentro, y los Texans vencieron el sábado 20-16 a los Chargers de Los Ángeles para asegurar un tercer pasaje consecutivo a los playoffs por primera vez en la historia de la franquicia.

Los Texans (11-5) ganaron su octavo partido consecutivo, su racha más larga desde 2018, cuando hilaron ocho triunfos.

Los Chargers (11-5) vieron interrumpida su racha de cuatro victorias consecutivas y entregaron el título de la División Oeste de la Conferencia Americana a Denver, que no jugó. En la semana 3, vencieron a los Broncos, que estaban en primer lugar, pero desperdiciaron la oportunidad de pactar un enfrentamiento decisivo en Denver en la semana 18.

La postemporada anterior, los Chargers fueron eliminados con una derrota en la ronda de comodines ante Houston.

Los dos explosivos envíos de anotación de Stroud sorprendieron a los Chargers y le dieron a Houston una ventaja de 14-0. En su primer pase del encuentro, conectó con Jayden Higgins para un touchdown de 75 yardas contra una cobertura rota. Stroud no fue presionado cuando lanzó un pase de touchdown de 43 yardas a Jaylin Noel, quien no estaba cubierto.

Los Chargers sólo habían permitido un pase de touchdown de 40 o más yardas en sus últimos 15 duelos.

Stroud completó sus primeros seis lanzamientos del juego. Terminó con 16 de 28 para 244 yardas y dos intercepciones.

La defensa de Houston forzó capturas en tercera oportunidad de Justin Herbert en las dos primeras posesiones de los Chargers. Fueron tres y fuera en tres de sus primeras cuatro posesiones, silenciando a la multitud del SoFi Stadium.

En su tercer partido con una mano izquierda rota, el derecho Herbert completó 21 de 32 envíos para 236 yardas, con un touchdown y una intercepción. Fue capturado cinco veces.

